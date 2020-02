Il legame instaurato da Halle ed il piccolo Prince Il legame instaurato da Halle ed il piccolo Prince, che ha stupito la famiglia..

Sara e Zach Lebwohl diversi anni fa, hanno adottato un dolce cagnolino, chiamato Prince. Entrambi sin da subito, hanno instaurato un rapporto speciale e vederli insieme era bellissimo. Quando la donna è rimasta incinta, il suo unico pensiero era che la sua bambina potesse avere un legame con il cane.

Molto spesso, l’amore che può trasmettere un animale, è indescrivibile e vederli insieme è meraviglioso. Infatti era il desiderio della giovane coppia.

Sin dai primi mesi della gravidanza, Sara ha fatto capire a Prince, che stava per arrivare una piccola nella sua vita e che l’avrebbe dovuta aiutare in tutto e l’avrebbe dovuta proteggere in qualsiasi occasione.

Quando è arrivato il momento di poter tornare a casa con Halle, inizialmente Sara e Zach erano molto preoccupati, ma poco dopo, tutto quello che speravano si è trasformato in realtà.

Il piccolo Prince, non lasciava sola la neonata, neanche per un secondo. Il suo unico scopo era quello di proteggerla in ogni momento della giornata.

Oggi Halle dorme da sola nella sua stanza e durante la notte, molto spesso si sveglia ed inizia a piangere. Il cagnolino, invece di aspettare la mamma, corre subito nella stanza ed inizia a consolare la bimba, che ha bisogno della sua presenza.

I suoi amici umani hanno deciso di riprendere tutta la scena e vedere ciò che il cucciolo riesce a fare, è stato davvero incredibile ed è proprio per questo, che hanno ripreso tutto in una clip. L’hanno pubblicata sul web ed è diventata virale in poche ore. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Prince ed Halle hanno instaurato un legame speciale e vederli, è davvero bellissimo. Tutta la famiglia infatti, è rimasta a bocca aperta, poiché era il loro desiderio più grande.

Storie del genere, per noi sono l’ennesima dimostrazione che l’amore che può trasmettere un animale, è indescrivibile, soprattutto con i bambini.

