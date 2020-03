Il legame instaurato da Merril e Taco nel rifugio Il legame instaurato da Merril e Taco nel rifugio. Hanno trovato anche una famiglia disposta ad adottarli insieme.

Vivere nei rifugi non è affatto semplice ed infatti i volontari sperano sempre di trovare una casa a tutti i cani. Merril, una piccola pit bull e Taco un chihuahua di otto anni, si sono conosciuti nel rifugio e tra loro, è stato praticamente amore a prima vista. Sono diventati inseparabili.

I ragazzi, quando hanno capito che il loro legame era diventato così speciale, hanno deciso di metterli insieme, nello stesso box, per permettergli di consolarsi a vicenda e si stare insieme.

Il tempo in quei posti non passa molto facilmente, ma la cosa molto più triste è che Merril è stata sfruttata da quello che doveva essere il suo amico umano, per fare cucciolate e questo ha portato a molte conseguenze.

Il medico doveva sottoporla ad un intervento e per tutto il tempo in cui è stata ricoverata, Taco non riusciva più a fare nulla. E’ rimasto seduto in un angolo e non aveva più intenzione di fare nulla, nemmeno di mangiare.

Quando i due cuccioli sono potuti tornare a stare insieme, è accaduto qualcosa di speciale ed infatti, i ragazzi ne sono rimasti a bocca aperta.

Proprio per questo, hanno deciso di fare gli annunci per la loro adozione, ma hanno chiesto a tutti di non separarli. Purtroppo però, nulla è andato come avevano previsto. Le persone volevano adottare Merril, ma non Taco, per la sua età.

Alla fine, dopo diverse settimane di ricerche, una donna si è fatta avanti per portarli a casa entrambi e questo ha riempito di gioia i cuori dei volontari. Infatti, quando sono andati via tutti erano al settimo cielo. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Taco, poco dopo essere andato nella sua nuova casa, ha perso la vita, ma la cosa che ha riempito di gioia i cuori di tutti, è per la fine della sua vita, ha conosciuto l’amore di un’amica umana e di una sorellina a quattro zampe.

Merril, invece, ora sta bene ed è felice e soddisfatta della sua nuova possibilità di vita. Fate conoscere anche ai vostri amici, questa storia bellissima. Condividete!

Se vi è piaciuto questo articolo, potete leggere anche: Il legame speciale nato tra la cagnolina ed il gattino