Il legame speciale nato tra la cagnolina ed il gattino Il legame speciale nato tra la cagnolina ed il gattino, che ha sconvolto tutti

I golden retriever sono una razza di cani, molto conosciuta per la loro dolcezza e per la loro lealtà. Poche settimane fa, infatti sul web è stata pubblicata la storia di una cagnolina, che è diventata presto virale. Il suo istinto materno l’ha portata a salvare un piccolo gattino abbandonato.

Era un giorno come un altro per un uomo, che era uscito per fare le sue solite commissioni per la città. Quando è tornato a casa, ha fatto una scoperta terribile.

Il ragazzo ha visto che la sua amata cagnolina non era nel cortile e per questo, impaurito, ha iniziato a cercarla ed a urlare per tutto il quartiere.

Dopo pochi minuti di ricerca, l’ha vista arrivare verso di lui, di corsa, ma in realtà non era sola. La cucciola, aveva in un bocca un piccolo gattino solo e triste.

L’uomo doveva capire da dove era arrivato e per questo ha iniziato a cercare in giro la madre o i fratellini. Le sue ricerche però, non hanno portato a nulla.

Per questo motivo, alla fine non ha avuto altra scelta che prenderlo e portarlo nella sua abitazione. Si è preso cura di lui in tutto e per tutto, ma in realtà non è mai stato solo.

Questo perché, la sua dolce cagnolina ha fatto di tutto per farlo sentire, protetto ed al sicuro. Lo ha adottato come fosse uno dei suoi piccoli ed infatti i due hanno instaurato un legame speciale. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Oggi infatti, i due vivono ancora insieme ed il loro amico umano, vista la situazione che si è creata, ha deciso di tenere anche il gatto. L’uomo sa molto bene che ora non può più dividerli.

Una storia che ci ha commosso. Fatela conoscere anche ai vostri amici, per far capire a tutti cosa sono in grado di fare i nostri amati amici a quattro zampe. Condividete!

