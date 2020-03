Il legame nato tra Poncho ed Hantu Il legame nato tra Poncho ed Hantu, l'opossum e la cagnolina..

Poncho è un dolce opossum, che è stato trovato da alcuni ragazzi, sul ciglio di una strada. Non era solo, ma la sua mamma era stata investita e per lei ormai non c’era più nulla da fare. E’ stato portato subito nel rifugio e lì ha incontrato Hantu, una dolce cagnolina.

Sin da subito i due hanno instaurato un rapporto speciale e questo ovviamente, ha lasciato tutti a bocca aperta. Nessuno l’avrebbe mai potuto immaginare.

Con il passare del tempo, i due cuccioli passavano sempre molto tempo insieme ed alla fine, hanno instaurato un rapporto speciale, sono diventati praticamente inseparabili.

Il piccolo Poncho aveva perso la sua mamma ed Hantu non aveva nessuno, poiché era stata trovata a vagare da sola sulle strade della città.

Dal momento in cui i due si sono visti, è stato amore a prima vista e la dolce cagnolina, fa di tutto per far sentire protetto ed amato il suo piccolo.

Non è mai stata mamma, ma in questo momento ha tirato fuori un istinto materno, che ha stupito tutti. Nessuno ancora oggi riesce a trovare una spiegazione dietro questo suo comportamento, così speciale. Se ne prende cura e lo fa sentire al sicuro, proprio come fosse uno dei suoi bambini. Lo porta ovunque sulla sua schiena.

La storia di Poncho e Hantu, ovviamente ha fatto il giro del mondo ed i ragazzi, hanno deciso di tenerli al loro rifugio per sempre, poiché non possono essere separati per nulla al mondo. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Il dolce opossum e la cagnolina, non hanno avuto un inizio di vita molto facile, ma ora entrambi hanno trovato il loro bellissimo lieto fine. Tutti ne sono al settimo cielo.

Una storia che ci ha commosso. Gli animali riescono a stupirci ogni giorno che passa, fatela conoscere ai vostri amici, condividete!

