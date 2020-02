Il legame tra Barley e Fluffy il cane di peluche Il legame tra Barley e Fluffy il cane di peluche, che ha sorpreso tutti..

Barley è un bellissimo Golden Retriever, che è stato adottato dalla sua amica umana, Zita Butler, quando era solamente un cucciolo. Vivono ad Amsterdam. Sin da subito, tra loro è stato amore a prima vista e vederli insieme è bellissimo. Il piccolo è molto dolce ed è conosciuto ormai da tutto il quartiere.

Come regalo di benvenuto, la donna gli ha comprato un cane di peluche, che ha chiamato Fluffy. Il suo desiderio era quello di poter aiutare il cagnolino ad adattarsi il prima possibile nella sua nuova casa, con la sua nuova famiglia.

In pochissimo tempo, però, è accaduto qualcosa che ha lasciato completamente a bocca aperta Zita. Non credeva che potesse essere possibile una cosa del genere.

In realtà il piccolo Barley ha amato talmente tanto il suo regalo, che ormai non va più da nessuna parte senza il suo amico peluche.

La donna non credeva che potesse accadere un evento così incredibile. Lei sperava che Barley apprezzasse giocare con quell’oggetto, ma non immaginava per nessuno motivo al mondo, che potesse legarsi a lui in quel modo così morboso. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Il cucciolo, ormai, non va da nessuna parte senza di lui. Non lo lascia mai e perfino quando esce a fare la sua solita passeggiata, porta il piccolo Fluffy.

Barley, come abbiamo già detto in precedenza, è molto conosciuto nel quartiere e tutte le persone, sorridono, quando lo vedono passeggiare con in bocca il suo amato peluche.

Molti di loro, infatti, gli scattano anche delle foto, che a loro volta pubblicano sul web. Il cucciolo è molto legato anche alla sua amica umana, ma non nello stesso modo in cui ama il suo amico di stoffa.

Fate conoscere anche ai vostri amici il legame di Barley e del suo peluche, condividete!

Se vi è piaciuto questo articolo, potete leggere anche: Il legame instaurato da Halle ed il piccolo Prince