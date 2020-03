Il lieto fine arrivato per Luna Il lieto fine arrivato per Luna, grazie ad una telefonata di una vicina

Luna è una dolce cagnolina, che credeva di aver trovato la vita che merita ogni cane, poiché aveva un amico umano che diceva e dimostrava di volerle bene ed una casa calda in cui poter vivere. Poco dopo però, è accaduto qualcosa di molto brutto, che ha cambiato per sempre la sua vita.

Era un giorno come l’altro per il ragazzo, che aveva invitato a casa degli amici e stavano facendo degli hamburger. Accadeva spesso e tutto stava procedendo per il meglio, proprio come sempre.

Ad un certo punto, quando Luna ha sentito l’odore del cibo, si è avvicinata ed è riuscita a rubare la carne che era stata appena tolta dal fuoco.

Il suo amico umano, quando l’ha vista si è arrabbiato tantissimo e l’ha sbattuta con forza, fuori casa, provocandole una frattura della spalla ed un’abrasione alla gamba.

Luna per due lunghe settimane, non ha ricevuto cure mediche ed ha avuto dei dolori molto forti. Uno dei vicini, a quel punto, ha deciso di denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine e l’agente Sturgeon, quando ha capito le condizioni del cane, si è recato subito in quella casa.

Il suo amico umano, inizialmente, non voleva dire la verità al poliziotto, ma alla fine è stato costretto a farlo. Lui ha ammesso che voleva portare la cagnolina dal veterinario, ma che non aveva i soldi per le cure mediche.

Ovviamente, per lui è scattata subito una denuncia per maltrattamenti sugli animali. L’agente ha preso Luna e l’ha portata nella clinica veterinaria della città e l’ha fatta curare a sua spese.

Quando era arrivato il momento di portarla via, ha deciso di firmare tutti i moduli ed adottarla per sempre. L’aveva conosciuta e non poteva più separarsi da lei. La sua vita è cambiata con una segnalazione di una signora.

Una storia con un lieto fine bellissimo, che dovrebbe essere conosciuta.

