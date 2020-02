Il lieto fine del piccolo Duncan Il lieto fine del piccolo Duncan ed il suo triste passato..

Duncan è un dolce cagnolino, che poche settimane fa, insieme alla sua squadra ha vinto il Puppy Bowl 2020. Si tratta di un semplice torneo, che permette a tutti i cani di essere conosciuti ed anche di riuscire a trovare una famiglia. E’ questo ciò che è accaduto a molti cani che hanno partecipato.

La cosa che ha commosso il pubblico, è stata proprio la storia di questo dolce cane e di ciò che ha subito nel suo passato. E’ sopravvissuto al peggio.

A trovare Duncan, sono stati i volontari di Animal Refuge League Of Greatet Portland, insieme ad altri settanta cani, tenuti in un allevamento, gestito da una donna.

I ragazzi, quando sono venuti a conoscenza di questo posto, sono andati sul luogo per salvare questi cuccioli e per cercare di portarli via da quell’inferno.

Duncan era uno dei cani in grave pericolo, poiché le sue condizioni erano davvero disperate ed il medico, non sapeva se sarebbe riuscito a sopravvivere. Voleva provare a fare di tutto per salvarlo.

Già pochi giorni dopo il ricovero, i miglioramenti che tutti speravano sono arrivati e con un mese, era un cane totalmente diverso. Vederlo era bellissimo ed infatti, in molti si sono fatti avanti per adottarlo e per donargli una seconda possibilità di vita.

I suoi amici umani, appena lo hanno conosciuto, hanno subito compilato i moduli per la sua adozione e lo hanno portato immediatamente nella sua nuova abitazione. Ecco il video della sua storia di seguito:

La donna, che ha creato quell’allevamento, è stata arrestata ed alla fine, è riuscita a pagare una multa di quattro mila dollari.

Tutti noi siamo felici per questo lieto fine bellissimo e non possiamo far altro che ringraziare questi volontari, per il duro lavoro che svolgono ogni giorno, per salvare questi cani in pericolo.

