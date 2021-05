Una vicenda davvero bellissima è stata pubblicata sui social pochi giorni fa. I protagonisti sono un cane chiamato Chachi ed un piccolo maialino, chiamato Bubbles. Tra i due è nata un’amicizia davvero speciale e tutta la famiglia è al settimo cielo.

CREDIT: FACEBOOK

Purtroppo quelle persone non potevano tenere il maialino in casa e sono stati costretti a portarlo in una fattoria locale.

Tutto è iniziato pochi mesi fa. Hannah e Justin erano andati a fare un viaggio di lavoro. Avevano lasciato il loro cane, a casa con i loro genitori e una volta di ritorno, sarebbero andati a prenderlo.

Durante il viaggio, i due ragazzi si sono trovati davanti ad una scena straziante. Hanno trovato il piccolo maialino solo ed abbandonato sul ciglio della strada. Si vedeva che aveva bisogno di aiuto.

CREDIT: FACEBOOK

Hannah ha capito subito che se non si fossero fermati, avrebbe sicuramente perso la vita. Per questo, dopo aver accostato la loro auto, hanno provato a conquistare la sua fiducia.

Bubbles aveva capito che quelle persone era lì solo per aiutarlo. Infatti si è lasciato andare. Non voleva rimanere da solo e desiderava solo poter incontrare degli esseri umani dolci ed amorevoli.

Il primo incontro tra Bubbles e Chachi

CREDIT: FACEBOOK

I ragazzi hanno deciso di portare l’animale nella loro abitazione, ma la reazione del cane, appena lo ha visto, ha stupito tutti. Si è dimostrato gentile e compassionevole nei confronti del piccolo, che aveva bisogno di aiuto.

Con il passare dei giorni, i due hanno instaurato un bellissimo legame. Vederli insieme era meraviglioso ed i loro amici umani, pubblicavano spesso le foto sui loro profili social. Ecco il video della loro storia di seguito:

Tuttavia, Hannah e Justin sapevano che non potevano tenere l’animale nella loro abitazione. Per questo, poche settimane dopo, lo hanno portato in una fattoria locale, ma ancora oggi vanno a salutarlo molto spesso.