Come tornare a casa con il cane sbagliato. Un giorno il marito era stato mandato dalla moglie a recuperare il cucciolo dal toelettatore, dove lo avevano lasciato poche ore prima per tutti i trattamenti necessari per il suo benessere. Quando però l’uomo ha fatto rientro a casa, si sono accorti che in realtà non era il loro cucciolotto.

Avevano lasciato poche ore prima il cane di famiglia in un salone di bellezza. Rudy aveva poi accettato di portare a termine un compito semplice: doveva semplicemente prelevare il cucciolo dal toelettatore e riportarlo a casa con lui. Semplice, non ti pare?

Quando Coco, la moglie di Rudy, gli ha chiesto di andare a prendere BooBear dal tolettatore dove lo avevano lasciato poche ore prima, la donna era tranquilla e non vedeva l’ora di riabbracciare il suo adorato cagnolino. Ma qualcosa non è andato secondo i piani.

Rudy è effettivamente andato nel salone di bellezza e ha recuperato un cane. Peccato che non fosse il loro cagnolino. Quando ha visto l’uomo con il cucciolo in braccio, Coco si è immediatamente resa conto che c’era qualcosa di decisamente strano.

BooBear aveva visto che forse il taglio fatto nel salone di bellezza lo aveva trasformato così tanto che sembrava un cane decisamente diverso. Ma in realtà il nuovo “hairstyle” non c’entrava niente: il papà umano aveva portato a casa il cane sbagliato. Può capitare, no?

L’incidente del cane sbagliato ha fatto sorridere tutti quanti

L’uomo però non è del tutto colpevole. Quando è arrivato nel salone di bellezza, lui ha detto che era lì per Coco, sottintendo sua moglie. E lì al posto di dargli BooBear gli hanno dato un cucciolo bianco simile di nome Coco.

Quando si sono resi conto dell’errore, Rudy ha fatto marcia indietro per lo scambio di cani. E tutto è tornato alla normalità.