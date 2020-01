Il meraviglioso gesto della piccola Grayce Il meraviglioso gesto della piccola Grayce, nei confronti della sua mamma umana e dei suoi cuccioli..

Grayce è una dolce pit bull, di soli due anni, che ha già vissuto l’abbandono e la crudeltà umana. Durante il suo periodo da randagia, è rimasta incinta e quando i volontari l’hanno trovata, hanno subito capito che il rifugio non era un posto adatto a lei.

Hanno iniziato a fare disperati appelli sul web ed alla fine, è arrivata la richiesta che tanto aspettavano. Nessuno di loro l’avrebbe mai potuto immaginare.

Stevoni Doyle, è una giovane donna, che vive a Springville, ha sempre avuto un amore profondo nei confronti degli animali ed infatti ha preso molto spesso cani in affidamento, soprattutto le cucciole in dolce attesa.

Per questo motivo, sa molto bene cosa fanno subito dopo il parto e che non lasciano mai soli i propri piccoli. Li proteggono proprio come fanno le mamme umane.

Ha deciso di prendere Grayce per aiutarla con il parto e per starle vicino in questo periodo buio della sua vita. Sin da subito le due hanno instaurato un legame speciale. Vederle era davvero bellissimo.

Quando è arrivato il giorno del parto, Stevoni è stata molto vicino alla sua cucciola e non l’ha lasciata sola nemmeno per un secondo. Voleva farle sentire la sua presenza e non voleva farla sentire abbandonata.

Alla fine, la piccola Grayce ha dato alla luce undici piccoli, ma poco dopo ha fatto qualcosa di molto strano. Invece di tenerli vicino a lei, ha iniziato a portarli vicino la sua amica umana, precisamente sul suo ventre. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Non è mai capitata una cosa del genere a Stevoni ed è proprio per questo che ha deciso di filmare la scena e di pubblicarla sul web. Ha avuto più di tredici mila visualizzazioni. Un vero e proprio successo.

In molti sono rimasti a bocca aperta da questa clip, poiché solitamente i cane non lasciano mai i propri figli. Grayce però, voleva ringraziare la sua mamma ed è per questo che lo ha fatto. Fate conoscere questa storia ai vostri amici, condividete!

Se vi è piaciuto questo articolo, potete leggere anche: Il gesto di Polo per la piccola Viviana