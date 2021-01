La foto virale di Vincent il cane che si finge morto per non tornare a casa

Una foto diventata presto virale è stata resa pubblica sul web poche settimane fa. Il protagonista è un dolce cane chiamato Vincent, che ogni volta che deve tornare a casa dal parco, si finge morto. Il suo amico umano ha voluto mostrare a tutti cosa è in grado di fare il suo cucciolo.

La vicenda ha fatto sorridere migliaia di persone ed è per questo che su i social è diventata virale. Tutti sono rimasti stupiti dalla reazione del cane, quando era arrivata l’ora di tornare a casa.

Nicola Booth l’amico umano del cucciolo, lo ha portato nel parco vicino la sua abitazione. Lo fa molto spesso, affinché possa giocare e divertirsi con i suoi amici a quattro zampe.

Ovviamente l’uomo non poteva rimanere in quel posto per tutto il giorno, poiché aveva ancora alcune cose da fare. Infatti dopo diversi minuti, ha deciso di riprendere Vincent per portarlo a casa.

Il ragazzo dopo avergli messo il guinzaglio, ha iniziato a camminare. È proprio a quel punto che il cagnolino ha avuto una reazione davvero insolita. Tutta la gente del posto si è fermata per guardarlo e sono scoppiati a ridere.

Vincent si è sdraiato a terra ed ha fatto finta di essere morto. Lui non voleva tornare nella sua abitazione, ma il suo desiderio era proprio quello di rimanere al parco per giocare.

La foto virale di Vincent

Nicola Booth ha chiesto ad uno dei suoi amici, di scattare una fotografia. Voleva mostrare a tutti il comportamento del suo cane, ogni volta che devono andare via da quel posto. L’unica cosa che riesce a fargli cambiare idea, è un biscotto.

L’immagine, proprio come tutti credevano, è diventata in fretta virale sul web. Molte persone hanno commentato il post dicendo di non aver mai visto un cucciolo che potesse fare una cosa del genere. L’amico umano, su i social, ha scritto:

