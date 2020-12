Il ragazzo affetto da una rara condizione decide di adottare il cane nel rifugio, ma con il passare dei giorni si rende conto che il cucciolo…

Da ormai diversi anni, Shane Kock ed il suo cane Callum, hanno instaurato un rapporto speciale. Grazie ad alcuni video su Tik Tok, sono anche diventati molto famosi e le persone, ogni volta che guardano cosa riescono a fare, rimangono a bocca aperta. Vedere il loro legame, è qualcosa di unico e speciale.

CREDIT: TIK TOK

Il ragazzo quando aveva solamente 8 anni, ha scoperto di essere affetto dalla Sindrome di Tourette. Una condizione molto rara che colpisce il sistema nervoso e che di conseguenza, provoca molti tic, difficili da controllare.

Shane Kock per questo è stato vittima di bullismo e per anni, non ha mai trovato un amico disposto a stargli vicino. Il periodo delle scuole medie, per lui è stato molto difficile da sopportare.

Quando stava per iniziare le superiori, ha letto sul web la storia di Callum. I volontari del rifugio Justin Bartlett Animal, lo hanno trovato abbandonato sul ciglio di una strada. Lo hanno aiutato a tornare in salute e poco dopo, hanno provato a cercare la casa perfetta per lui.

CREDIT: INSTAGRAM

Shane è andato in quel posto per conoscerlo e tra loro è nato un legame speciale sin da subito. Infatti ha firmato in fretta tutti i moduli per la sua adozione. Il suo desiderio era proprio quello di salvarlo, ma con il passare dei giorni il ragazzo si è reso conto che era Callum ad aiutare lui.

I due amano passare molto tempo insieme e il cucciolo fa di tutto per fargli sentire la sua presenza. In più, grazie a questo nuovo amico a quattro zampe, Shane ha riconquistato la fiducia in sé stesso ed è diventato più socievole.

Shane Kock e Callum famosi sul web

CREDIT: INSTAGRAM

Il ragazzo un giorno ha voluto provare a pubblicare un video su Tik Tok del suo amato cane. Non credeva che sarebbe diventato virale nel giro di poche ore. Le persone invece, sono rimaste stupite nel vedere cosa sono riusciti a creare.

Da quel momento sono diventati molto famosi su i social network. Shane ha più di due milioni di seguaci, che amano guardare le loro avventure. Tutti sono follemente innamorati di Callum e del rapporto che ha instaurato con il suo amico umano.

Anche i familiari di Shane sono molto orgogliosi del cane, non avrebbero mai immaginato che sarebbero diventati inseparabili e soprattutto che lo avrebbe aiutato a superare molte difficoltà.