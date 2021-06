Il bellissimo cucciolo che vedete nelle foto si chiama Wally ed è diventato famoso sui social network. Dopo che avrete letto la sua storia, non vi sarà difficile capire il perché. Durante una delle prime calde giornate, i suoi proprietari, Lauren Lynde e suo marito, hanno deciso di portare il cane a rinfrescarsi al lago Hickory Hills a Lunenburg, nel Massachusetts.

Wally ama nuotare, ma di certo la famiglia non avrebbe mai immaginato di vivere un giorno indimenticabile.

Il cane stava nuotando nel lago, quando la sua mamma umana ha notato qualcosa che galleggiava nell’acqua poco distante dall’animale.

Inizialmente ha pensato che si trattasse di un grosso ramo, ma poi ha visto qualcosa saltare sulla schiena del suo cane! Quel “bastone” era in realtà una marmotta!

Io e mio marito non riuscivamo a crederci. Stava accadendo davanti ai nostri occhi, era tutto reale e non appena Wally ha notato la marmotta, ha iniziato a nuotare fino a riva. Si fermava ogni tanto per guardarsi alle spalle e poi proseguiva. Il nostro cane ama ogni animale e ama i bambini. Li bacia sulla guancia quando li vede, è il cane più dolce che esiste e va d’accordo con tutti.

Wally ha dato un passaggio alla piccola marmotta e dopo averla accompagnata al sicuro, è tornato a fare ciò che più ama: nuotare nel lago. Per noi doveva essere una giornata di relax e divertimento, ma si è trasformata in un’esperienza unica che non dimenticheremo mai. Dopo aver pubblicato le immagini sul web, si sono diffuse in tutto il mondo. Mai lo avremmo immaginato. Ma siamo felici per tutti i messaggi di affetto che abbiamo ricevuto per il nostro cane!