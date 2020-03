Il motivo dell’aggressività di Angel Il motivo dell'aggressività di Angel ed il suo lieto fine

La maggior parte delle persone hanno paura dei pit bull, poiché pensano che siano cani aggressivi, ma la verità è che un cane si adegua a come viene abituato. Oggi proprio per questo, abbiamo deciso di parlarvi di Angel, una cucciola che ha passato molto tempo in un rifugio.

E’ stata portata in quel posto ed ogni volta che qualcuno si avvicinava al suo box, lei gli ringhiava e gli mostrava i denti. Erano tutti spaventati dal suo comportamento.

Infatti nessuno voleva portarla a fare passeggiate o a giocare. Un giorno uno dei volontari, che ha un amico che sa come comportarsi in queste situazioni, ha deciso di fare qualcosa per la cucciola.

In due hanno deciso di portare Angel fuori dal suo box e di vedere cosa avrebbe fatto. La piccola, appena è uscita sul prato, si è messa a pancia in su e sperava solo di poter giocare ed essere coccolata.

I due ragazzi hanno subito capito che il suo comportamento sul suo box, era molto strano, ma lo faceva proprio perché aveva paura e non voleva che nessuno si avvicinasse a lei.

I dipendenti del rifugio, visto che non era arrivata nessuna richiesta, dovevano mettere fine alla sua vita, ma i due amici non potevano permetterlo. Dovevano fare qualcosa in fretta.

Infatti, hanno subito firmato i moduli per la sua adozione e l’hanno portata via da quel posto. Ora, Angel è sana e salva, sta bene ed è felice della seconda possibilità di vita che ha avuto. Ecco il video della sua storia di seguito:

I suoi due amici umani, stanno ancora lavorando ancora per cercare di migliorare i suoi comportamenti, ma da quando è uscita dal rifugio, la cucciola è molto più felice e tranquilla.

Una storia che merita di essere conosciuta, condividetela con i vostri amici!

Se vi è piaciuto questo articolo, potete leggere anche: Il salvataggio di Johnny e Carly, tenuti in un cortile in orribili condizioni