Il nonno di 91 anni piange di gioia e non riesce a trattenere le lacrime quando prende il cane che il nipote gli ha portato. Il rapporto tra animali domestici e persone anziane può dare benefici a entrambi. I primi trovano dei migliori amici che si prenderanno per sempre cura di loro. Mentre i secondi possono sentirsi utili, dare affetto, ricordare quelle attività di accudimento che da anziani mancano.

Questo signore di 91 anni era molto contento di ricevere dal nipote un semplice regalo che però gli ha dato estrema gioia. Il ragazzo aveva adottato per lui un cucciolo appena nato.

Le persone anziane riescono ad avere con i cuccioli rapporti davvero incredibili: tornando a sentirsi utili, hanno un impegno, dimenticano il tempo che è passato. Ritornano in breve tempo alla vita.

Il nonno era estremamente commosso. Non riusciva più a trattenere le lacrime quando per la prima volta suo nipote gli ha messo in grembo per la prima volta quel regalo tanto gradito, del quale si sarebbe da lì allora preso cura con amore e dedizione.

L’uomo ha deciso di chiamare il cucciolo di Rottweiler Kalma: insieme alla famiglia hanno optato per questo nome davvero molto carino. Come carino del resto è il cucciolo.

Il momento in cui l’anziano riceve un regalo è stato registrato in video e condiviso su TikTok. Sul social network amatissimo dai giovani ha ottenuto migliaia di condivisioni e di like.

Che bel regalo. Grazie! Vale molto, molto di più del denaro, molto di più.

Queste le parole dell’uomo che con quel cucciolo di Rottweiler ha ricevuto il dono più grande che si potesse ricevere. E del quale si prenderà cura.