Rottweiler dice mamma per insegnarlo al neonato, il video è esilarante

I cani possono parlare? C’è chi giura che il proprio animale domestico sia in grado di ululare qualche parolina. Forse solo una suggestione. O c’è qualcosa di più? Sta spopolando in rete il video di un Rottweiler che dice mamma per insegnarlo al neonato al quale la mamma umana si sta rivolgendo. Il cucciolo vuole fare il primo della classe?

Fonte Pixabay

Ozzy è un cane di razza Rottweiler di due anni, che si è trovato di fianco alla sua mamma umana mentre tenta di insegnare alla piccola Amy a dire mamma. La mamma di Ozzy e di Amy vive con loro a Greeley, Colorado, negli Stati Uniti d’America.

La donna incoraggia la figlia a dire mamma e Amy sembra entusiasta, anche se non riesce proprio a pronunciare le esatte lettere pronunciate dalla sua mamma. Invece Ozzy, il suo fratello peloso, sembra essere pronto. E vuole aiutarla a pronunciare la sua prima parola.

Amy guarda la sua mamma che le chiede di chiamarla. Lei ancora non ci riesce, ma la donna non demorde. Fino a quando il suo fratello canino non la interrompe, dimostrando di essere molto intelligente e di essere in grado di fare quello che la sua migliore amica bipede chiede di fare.

Nel video si vede infatti che l’inquadratura della telecamera passa dall’inquadrare Amy al riprendere Ozzy. Alla domanda se può dire mamma, il Rottweiler prima ulula e poi a modo suo dice davvero quella parola che per Amy è cosi difficile da dire.

Fonte YouTube Viral Video

Rottweiler dice mamma e fa sorridere tutti con il video che lo vede protagonista con la neonata

Il video, pubblicato online sui principali social network, non è assolutamente passato indifferente. Molti hanno sorriso a questa simpatica scenetta.

Fonte YouTube Viral Video

I cani sanno parlare? A quanto pare sì. O almeno ci provano.