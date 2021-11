Tutti conoscono Jared Padalecki per la serie di successo Supernatural, che si è finalmente conclusa dopo 15 stagioni. Recentemente, l’attore ha voluto raccontare della perdita della sua amata cucciola Sadie, che lo ha sempre accompagnato durante le riprese.

Credit: @jaredpadalecki/Instagram

In un’intervista, la star ha raccontato di aver salvato la cagnolina dal rifugio SPCA di Los Angeles, durante le riprese, nel 2003, di Una mamma per amica.

Tra una scena e l’altra, essendo una guest star di Una mamma per amica, numero 8 sul foglio delle chiamate, mi dicevano: ‘Ok, abbiamo bisogno che tu inizi a lavorare alle 4 del mattino. Finirai la scena intorno alle 10 del mattino e abbiamo bisogno che poi torni intorno alle 20. Quindi, nell’attesa ho deciso di visitare il rifugio.

Credit: @jaredpadalecki/Instagram

Quando Jared Padalecki ha incrociato lo sguardo di Sadie, se ne è innamorato all’istante. Tra loro è nato un legame speciale ed hanno iniziato a condividere ogni cosa, soprattutto il lavoro da attore. La cucciola era sempre al fianco della star, addirittura da prima che incontrasse sua moglie.

È stata con me per altre tre stagioni di Una mamma per amica. Poi mi ha sostenuto per 14 stagione di Supernatural. È venuta a New York con me quando ho girato New York Minute.

La morte di Sadie

Nel 2018, durante le riprese della quattordicesima stagione della serie tv Supernatural, la cagnolina Sadie ha iniziato ad accusare un problema ai fianchi. Ha iniziato anche ad essere incontinente.

L’attore le aveva comprato un’imbracatura, per sostenere i fianchi e quando la indossava non poteva fare i suoi bisogni. Spesso Jared si è domandato se fosse da egoisti continuare a portarla in giro nonostante la sua malattia. Ma non poteva lasciarla da sola. Alcuni mesi dopo, ha capito che era arrivato il momento di salutarla per sempre.

Credit: @jaredpadalecki/Instagram

Un giorno mi ha guardato come se volesse dirmi: ‘Ehi, amico io sono pronta’. Dopo 4 giorni se n’è andata per sempre.

Dopo la morte della cagnolina, il suo papà umano ha pubblicato delle foto sui social network ed ha voluto condividere con i suoi numerosissimi fan, il dolore della perdita di una delle figure più importanti della sua vita.