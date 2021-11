La povera Molly aveva tre tumori e la leishmaniosi, ma ciononostante, non ha mai perso la voglia di sorridere e scodinzolare: il video

Non è chiaro quale sia stato il motivo che abbia portato la povera Molly a vivere per strada, tra fame e gelo, per tutto quel tempo. Comunque sia, la cagnolina anziana ne ha dovute passare davvero tante, compresi diversi tumori nel corpo. Fortunatamente i suoi passi si sono incrociati con quelli di alcuni volontari di un rifugio, che hanno deciso di fare di tutto pur di aiutarla a vivere felice i suoi ultimi anni.

La vicenda arriva dal sud della Grecia, ma rapidamente ha fatto il giro del mondo. La cagnolina protagonista di questa storia ne ha dovute passare davvero troppe durante la sua vita da randagia.

Quando i volontari di un rifugio locale hanno ricevuto una chiamata che li avvisava di questa cucciola congelata, come sempre si sono precipitati sul posto. Non era chiaro quanti anni avesse, ma il suo musetto dolce e bianco lasciava intendere che era abbastanza avanti con l’età, e quindi anche più debole rispetto ad una cagnolina giovane.

Valia e Anna, le due volontarie incaricate di questo caso, quando hanno visto Molly si sono innamorate all’istante. Così l’hanno caricata nel furgone e l’hanno portata subito dal veterinario.

La battaglia di Molly

Purtroppo, la visita del veterinario ha fatto emergere problemi ben più gravi di quelli che ci si potesse aspettare. Gli esami del sangue e una lastra hanno evidenziato una brutta leishmaniosi, due tumori al seno, uno alla vescica e del liquido sospetto all’utero.

Il veterinario l’ha subito operata per eliminare i tumori al seno e per sterilizzarla, ma le biopsie hanno evidenziato che quelli erano tumori maligni e che necessitavano di una chemioterapia.

Molly ha iniziato i suoi trattamenti anche per la leishmaniosi, che se non tratta può diventare una malattia fatale.

La cosa di Molly che ha colpito tutti, è il suo animo. Lei ama giocare, scodinzolare, ricevere e dare coccole ai suoi salvatori. Nonostante la vita non sia stata affatto clemente con lei, la cagnolina sorride comunque ed è felice.

I dottori sperano che con i trattamenti lei possa sopravvivere almeno un altro paio di anni. Stanno anche cercando una famiglia per lei. Delle persone disposte ad assisterla nel suo percorso e a regalarle gli ultimi mesi di felicità e amore.