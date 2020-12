Il noto rapper quando è entrato nel rifugio ha deciso di cambiare per sempre la sua vita: la sua importante decisione

Il rapper Sterling Davis ha deciso di lasciare il mondo della musica, per aiutare i gatti in difficoltà

Sterling Davis ha 32 anni e sin da quando era bambino ha sempre avuto un amore profondo per la musica rap. Infatti insieme ad alcuni suoi amici hanno deciso di creare una Band. Ora ha lasciato per sempre quel mondo, per aiutare i gatti nei rifugi. Vuole donare a tutti il lieto fine che meritano.

CREDIT: INSTAGRAM

La storia di quest’uomo è iniziata molto tempo fa. Ha sempre avuto una passione per gli animali. Infatti in casa ha sempre avuto molti cuccioli a quattro zampe.

Un giorno ha incontrato una donna, che gli ha parlato del rifugio della città e delle condizioni in cui si trovavano alcuni gattini. Davis ha deciso di andare a vedere e nel momento in cui è entrato, qualcosa in lui è cambiato per sempre.

Ha visto quei gatti in una situazione molto grave. Avevano bisogno di cure ed aiuto. Infatti per 5 lunghi anni, si è offerto volontario per curarli e per passare del tempo con loro.

CREDIT: INSTAGRAM

Grazie al suo intervento molti piccoli a quattro zampe hanno trovato delle famiglie amorevoli. Il rapper parlava di loro tramite il suo profilo Instagram e la gente si faceva avanti per poterli adottare.

Una mattina Davis ha preso una decisione drastica, che ha cambiato la sua vita. Ha voluto lasciare per sempre il mondo della musica, per poter viaggiare ed aiutare tutti i gatti che ne hanno più bisogno.

Il cambiamento di Sterling Davis per i gatti

CREDIT: INSTAGRAM

Il rapper ha deciso di dedicarsi a questo e tutti ne sono rimasti stupiti. Anche i suoi amici e la sua famiglia, non riusciva a capire la sua decisione, ma ora sono commossi da ciò che è riuscito a fare.

L’uomo gira in molti rifugi dell’America ed aiuta gli animali a trovare delle famiglie disposte ad adottarli. Il suo contributo sta aiutando molte associazione, ma soprattutto i cuccioli a quattro zampe che cercano una casa. Ecco il video della storia di seguito:

CREDIT: 60 SECOND DOCS

Sterling Davis negli ultimi anni ha fatto anche molti incontri nelle scuole, per parlare con gli studenti. Vuole sensibilizzare tutti sull’adozione ed anche nell’aiutare gli animali che sono in pericolo.