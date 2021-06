Cerah è un orango di due anni che ha perso la mamma in modo inaspettato circa un mese fa

Cerah è un dolcissimo orango di 2 anni che vive nello zoo di Denver, in Colorado. È rimasto solo dopo che la sua mamma è morta in modo improvviso lo scorso mese. Ma qualcuno è presto arrivato in suo soccorso, pronto a dargli tutto l’amore necessario: il suo papà.

Lo staff dello zoo è rimasto sorpreso da ciò che è accaduto, poiché in natura solitamente gli oranghi maschi non hanno alcun ruolo diretto nell’educazione dei propri figli. Sono le femmine adulte ad instaurare con loro un legame.

Il rapporto tra mamma e figlio dura negli anni. Dopo la morte della mamma del piccolo orango, suo papà ha capito che aveva bisogno di una guida. La struttura ha diffuso le immagini sul web e nel giro di pochi giorni, hanno fatto il giro del mondo.

Per chi non lo sa, gli oranghi giovani vengono trasportati dalle proprie madri fino a 5 anni e allattati fino a 8. Una volta diventati abbastanza grandi, continuano a rimanere a fianco della loro fidata guida, mangiando e riposando sugli stessi alberi, fino all’età di 10 anni.

Attraverso un post su Facebook, lo zoo ha scritto:

Vedere Berani farsi avanti come Mr. Mom è una situazione estremamente rara e Cerah non avrebbe potuto chiedere un padre migliore. È premuroso e protettivo nei suoi confronti. È sempre attento a tutti i suoi bisogni, lo trasporta, lo conforta e lo abbraccia mentre dorme.

Padre e figlio sono diventati inseparabili e questa dimostrazione di amore incondizionato ha commosso l’intero web. È la prova che la natura è magnifica ed è sempre pronta a sorprenderci.

Anche la sorella maggiore del piccolo orango ha capito che ha bisogno di qualcuno e trascorre la maggior parte del giorno giocare insieme a lui.

La perdita di una madre lascia un vuoto incolmabile, ma è bello vedere che questo piccolo e dolce animale può contare sull’amore e gli insegnamenti di un‘altra figura importante della sua vita.