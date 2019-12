Il piano geniale di Bleu e Colby La mamma ha scoperto quello che i cani e la bambina stavano facendo, con i filmati di sicurezza

Bleu e Colby sono due dolci golden retriever, che quando hanno conosciuto la loro sorellina minore, erano al settimo cielo. Entrambi con lei hanno instaurato un legame speciale e vederli, era davvero meraviglioso, per l’intera famiglia. Quello era il sogno di tutti.

La loro mamma umana, però, una mattina si è svegliata per controllare la bambina, intorno alle sei e mentre stava guardando le telecamere di sicurezza, ha scoperto ciò che i tre avevano fatto.

Era una mattina come le altre per la coppia, che era nel loro letto a dormire ed aveva lasciato la piccola, nella sua stanza. Tutto era abbastanza tranquillo.

Intorno alle sei, solitamente Bleu e Colby, svegliano i loro amici umani, poiché hanno molta fame. Quella mattina, però, non hanno abbaiato e per questo la donna, si è svegliata.

Quando si è alzata dal letto, voleva solamente andare a controllare la bimba, che dormiva nella sua stanza, ma mentre stava camminando per arrivarci, ha trovato la piccola in corridoio insieme ai due cani.

La giovane mamma, sapeva che la bimba non riusciva ad aprire da sola la porta della stanza da sola e che per questo non sarebbe potuto uscire. Così ha deciso di guardare i filmati di sicurezza ed ha scoperto ciò che era realmente accaduto.

Bleu e Colby, quella mattina invece di svegliare la loro amica umana, hanno deciso di svegliare la piccola, poiché sanno che con il cibo è molto più generosa della loro mamma. Le hanno aperto la porta e stavano provando a portarla in cucina, per mangiare. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Questa storia sul web è diventata virale e tutti sono rimasti a bocca aperta, dall’idea geniale che hanno avuto i due cani, per riuscire ad avere più cibo. Anche la coppia, è rimasta stupita da questo piano che hanno messo in atto.

Vicende del genere ci lasciano del tutto a bocca aperta, poiché sono l’ennesima dimostrazione che l’intelligenza degli animali, è del tutto incredibile!

