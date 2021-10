Non avendo altri modi per arrivare fino al cavo dell'alta tensione, i due poliziotti hanno avuto un'idea geniale per salvare il piccione

Il video che vi mostriamo oggi è diventato virale in tutto il mondo e racconta le immagini di un incredibile salvataggio messo in atto da una coppia di poliziotti di Barranca, in Perù. Un povero piccione era rimasto impigliato con una corda ad un filo dell’alta tensione e non c’era modo che riuscisse a liberarsi da solo, né che qualcuno potesse arrivare fino a lassù per liberarlo. Quindi, gli agenti hanno dovuto studiare un piano alternativo e abbastanza anti convenzionale.

È molto difficile far capire ad alcune persone che ogni essere vivente che abita su questo pianeta merita una possibilità di vivere la sua vita in tranquillità.

Tanti sono convinti che le vite di alcuni esseri, come per esempio formiche, mosche o piccioni, non meritano lo stesso rispetto di quelle di persone, cani, gatti o altri animali domestici. Ma la realtà è un’altra. Tutti meritano di vivere e tutti meritano di essere aiutati se si trovano in una situazione difficile.

Per fortuna, il mondo è pieno anche di persone che credono molto nella vita di chiunque. E sono pronti a tutto pur di aiutare, in qualsiasi situazione.

Il salvataggio del piccione

Era una giornata come un’altra per le strade di Barranca, in Perù, quando alcuni passanti hanno notato un povero piccione che, non si sa in quale modo, era rimasto impigliato in un filo dell’alta tensione. Aveva una corda attaccata alle zampe e si era impigliato al cavo.

Due poliziotti che si trovavano a passare da quelle parti, si sono fermati a vedere cosa stava succedendo e hanno capito di dover fare qualcosa per aiutare il povero pennuto.

Era impossibile per chiunque raggiungere quel posto recondito. Quindi c’era bisogno di pensare ad un piano alternativo e anche abbastanza rischioso.

Nel video si vedono i due agenti che legano un taglierino a un piccolo drone bianco, con l’aiuto del nastri isolante per elettricisti.

Dopo aver fatto volare l’apparecchio, si sono avvicinati, con il telecomando, al punto in cui l’uccello era impigliato. Con una manovra decisa, sono riusciti a tagliare quel filo che teneva legato il piccione e a farlo volare via.

Una scena davvero emozionante, che è presto diventata virale sui social network.