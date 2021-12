Una bellissima notizia è arrivata nelle ultime ore. Un dolce mastino chiamato Basher, dopo tanto ha trovato la sua casa per sempre, giusto in tempo per le feste di Natale. Dopo anni nel rifugio, anche lui può passare le festività in una casa calda, con delle persone amorevoli.

Tutti gli animali meritano di trovare una famiglia. Non dovrebbero passare molto tempo nei rifugi, poiché è davvero triste vederli dentro quei box.

Il piccolo Basher è stato trovato a vivere come randagio, quando aveva pochi mesi di vita. Non ha mai avuto una casa ed un posto sicuro in cui poter vivere.

Nonostante questo aveva ancora molta fiducia negli esseri umani. Infatti quando i volontari che lo hanno trovato si sono avvicinati a lui, era felice.

Il cane desiderava solo poter ricevere amore ed attenzioni. Voleva giocare, correre e divertirsi. Di conseguenza i ragazzi lo hanno portato in fretta nel rifugio, con la speranza di potergli trovare una casa in fretta.

Da quel momento sono passati 2 lunghi anni ed il piccolo non ha mai ricevuto una richiesta di adozione. Era davvero triste vederlo sempre chiuso in quel box. Basher desiderava solo donare e ricevere amore. Non meritava di vivere lì dentro.

La nuova vita del piccolo Basher e la sua bellissima adozione

Quando i volontari di RSPCA Cornwall hanno saputo la sua vicenda, hanno deciso di prenderlo in affidamento. Il loro unico desiderio era solo quello di aiutarlo.

Hanno raccontato la storia del cucciolo sui social e grazie al loro post, è arrivato il lieto fine che tutti speravano. Una famiglia si è presentata nel rifugio per poterlo conoscere. Dopo tutti i controlli del caso, Basher è stato adottato.

Dopo 2 lunghi anni anche questo cane ha trovato la sua casa per sempre e tutti ne sono felici. Sapere che potrà vivere con degli esseri umani amorevoli e non più chiuso in un triste box, riempie di gioia il cuore di tutti!