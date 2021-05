Oggi purtroppo abbiamo deciso di raccontarvi una storia davvero straziante, che ha spezzato i cuori di tutti. Il piccolo Cookie è morto due giorni dopo essere stato salvato da un gruppo di volontari. I suoi amici umani avevano deciso di abbandonarlo vista la sua età avanzata e i suoi problemi di salute.

Il cucciolo per 14 anni della sua vita ha avuto tutto ciò che un cane potesse desiderare. Aveva una casa calda in cui poter vivere ed una famiglia che lo proteggeva.

Tuttavia, quando le condizioni del cane sono peggiorate, è arrivato il momento triste della storia. Quelle persone vista la sua situazione, hanno deciso di abbandonarlo in una strada deserta.

Non volevano più occuparsi di lui e soprattutto non volevano spendere i soldi per curarlo. Una persona che vive in quella zona, l’ha trovato solo e triste sul ciglio della strada. Si vedeva bene che aveva bisogno di cure.

Per questo, ha chiesto aiuto ad un gruppo di volontari, con la speranza che potessero fare qualcosa per mettere fine alle sue sofferenze. Lo sguardo del cucciolo era spento. Inoltre, era anche magro e malato.

Il salvataggio di Cookie e la sua morte

I ragazzi vista la grave situazione del piccolo, sono subito intervenuti. Hanno conquistato la sua fiducia in poco tempo e lo hanno portato in fretta al rifugio.

Per 48 lunghe ore, il piccolo è stato circondato da tutto l’amore e le cure che un cane possa desiderare. Nessuno sapeva che poco dopo averlo salvato, avrebbe perso la vita, nonostante tutto ciò che stavano facendo per lui.

La volontaria che lo ha trovato, non lo ha mai lasciato solo. Alla fine, il suo cuore ha cessato di battere mentre era tra le braccia di quella ragazza dal cuore enorme.

Cookie nella sua vita ha ricevuto amore ed affetto. Purtroppo non si è spento tra le braccia delle persone che più amava, ma ha trovato lo stesso una famiglia che voleva aiutarlo e renderlo felice.