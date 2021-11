Una vicenda che ha dell’incredibile è avvenuta poche settimane fa. Un cane chiamato Tyson è sopravvissuto miracolosamente, dopo esser caduto da una scogliera. Nessuno ancora oggi riesce a capire come sia potuta accadere una cosa del genere. Ora per fortuna è in buone condizioni.

Un episodio che è diventato in fretta virale sul web e che ha lasciato tantissime persone a bocca aperta. Il cane adesso è anche potuto tornare a casa con la sua amata famiglia umana.

Era una giornata come le altre per queste persone. Erano uscite con il loro cucciolo per fare una passeggiata e per passare del tempo nella natura. Lo facevano spesso e non era mai accaduto nulla.

Ad un certo punto, hanno deciso di fermarsi per riposare ed anche per mangiare qualcosa. È proprio in quel preciso momento che è avvenuto l’impensabile, qualcosa che li ha praticamente sconvolti.

Il cane era impegnato a correre e a giocare. Mentre stava camminando, ha notato una piccola lucertola ed ha iniziato ad inseguirla. Tuttavia, proprio mentre stava correndo non si è affatto reso conto che si trovava su una scogliera.

Tyson per inseguire l’animale è precipitato ed il suo amico umano, quando se ne è reso conto, ha capito che era ormai troppo tardi. Il suo piccolo a quattro zampe era caduto nel vuoto.

Il piccolo Tyson è sopravvissuto a quell’esperienza

L’uomo sconvolto e distrutto da quell’episodio, ha allertato in fretta i ragazzi di Wolfe County Search & Rescue Team che vista la gravità della vicenda, sono arrivati sul posto in pochi minuti. Il loro unico desiderio era solo quello di aiutare quella famiglia.

I volontari si sono messi in fretta alla ricerca del cane, ma i loro tentativi non hanno portato ai risultati sperati. Era sparito nel nulla. Tuttavia, poco tempo dopo hanno trovato dei turisti che li hanno informati di aver visto un cucciolo che zoppicava in quella zona.

Tyson è stato ritrovato pochi minuti dopo e, per fortuna, era in buone condizioni di salute. Per tutti, quello era un vero e proprio miracolo. I suoi amici umani quando lo hanno riabbracciato sono scoppiati a piangere, poiché per loro era impensabile riuscire a sopravvivere ad una caduta simile.