Il Pit bull Samson torna a camminare grazie a una protesi

Questa è la storia del pit bull Samson, un cane che, a causa della cattiveria umana, ha perso l’uso delle zampe e non poteva più camminare e muoversi in autonomia e libertà. Poi un giorno è successo qualcosa di straordinario, che gli ha permesso di tornare a correre come tutti gli altri cani, grazie a una protesi proveniente dagli USA.

Fonte Pixabay

Il cucciolo di pit bull non aveva più le due zampe posteriori, perché qualcuno le aveva amputate. Non poteva più fare niente ed era destinato a morire solo, triste e abbandonato. Ma qualcuno lo ha salvato.

Quando lo hanno tratto in salvo Samson aveva perso ogni speranza di poter sopravvivere. Ma per fortuna ci sono ancora persone di buon cuore là fuori.

Nathan Braga è un uomo di 22 anni che vive a Vespasiano, comune del Brasile nello Stato del Minas Gerais, parte della mesoregione Metropolitana di Belo Horizonte e della microregione di Belo Horizonte.

Grazie a lui Samson è tornato a camminare. Per lui è stata realizzata su misura per il cucciolo da un’azienda di Denver, in Colorado, negli USA. Non sa quanto costi, ma il proprietario è felicissimo.

La storia del pit bull Samson commuove tutti quanti

Nathan ha raccontato che sono tutti al settimo cielo perché il cane è tornato a vivere.

Ero molto entusiasta di vedere Samson camminare di nuovo. Ero molto felice e grato che sia riuscito a superare tutto questo. Sono felice di vederlo felice anch’io.

La veterinaria Monica Veras, responsabile dell’importazione della protesi, spiega che è un raccordo e si adatta alla curvatura del ginocchio e si usa solo sulla zampa sinistra.