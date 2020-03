Il progetto di Nicola Coyle Il progetto di Nicola Coyle, per i cani in fin di vita..

Nicola Coyle è una donna che vive in America e che è andata in pensione da diverso tempo. Ha sempre avuto un amore profondo per gli animali ed infatti, lavorava come infermiera in una clinica veterinaria. Quando è arrivato il suo momento di andare via ha deciso di creare qualcosa di speciale.

La signora, poco dopo essere andata in pensione, ha deciso di creare il Grey Muzzle Canine Hospice Project, un’idea che ha colpito il mondo intero.

In pratica, Nicola ha creato un rifugio per cani, che sono in fin di vita o che gli rimane molto poco da vivere. Il suo scopo è quello di farli sentire amati nei loro ultimi giorni.

Per creare tutto questo ci ha impiegato molto tempo, ma alla fine, grazie all’aiuto di molte persone e di alcuni fondi che aveva a sua disposizione, è riuscita nel suo obiettivo.

Ogni giorno, fa di tutto per occuparsi di questi dolci cagnolini. Gli dona l’amore e le cure di cui hanno bisogno. Li porta a spasso in spiaggia e gli fa mangiare della carne ed il gelato adatto a loro.

“Può essere un lavoro assolutamente straziante, ma non riesco proprio a sopportare il pensiero che trascorrano i loro ultimi momenti, senza l’amore che meritano.” Ha raccontato Nicola in un’intervista.

Tutti i cuccioli che la donna porta nel suo rifugio, vengono trovati da alcuni volontari della città, che quando scoprono il loro triste destino, decidono di affidarli a lei, per donargli tutto ciò che non hanno mai avuto. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Il progetto di Nicola, è ormai molto conosciuto e tutti ne sono rimasti a bocca aperta. Spera che condividendo la sua idea brillante, altre persone possano creare posti, proprio come il suo, per donare a questi cuccioli i migliori ultimi giorni della loro vita.

