Questa è la storia davvero simpatica di un cane randagio che mangia le crocchette in un negozio senza chiedere il permesso a nessuno. Il proprietario del locale ha scelto di raccontare questa vicenda che ha per protagonista un povero cucciolotto affamato che forse pensava di essere arrivato in paradiso di fronte a tutto quel cibo che secondo lui era gratis.

Fonte YouTube B Bell

Questo dolce peloso è stato immortalato in un video che poi è stato pubblicato su TikTok e che ha destato molta ilarità. Il cagnolino non ci pensa su due volte e trovandosi di fronte delle ceste piene di cibo ha pensato a un regalo di compleanno in ritardo o in anticipo e ha iniziato a mangiare allegramente.

Non poteva assolutamente trattenersi. Chissà da quanto tempo non metteva niente sotto i suoi denti. Doveva avere una fame semplicemente terribile. E quando si è trovato di fronte tutto quel cibo da gustare, ha iniziato il suo personale banchetto incurante di quello che avveniva intorno a lui.

Il video condiviso su TikTok dura solo circa 15 secondi ma sono bastati per conquistare tutti quanti online. E a quanto pare anche a conquistare il proprietario del negozio, che ovviamente non lo ha mandato via ma lo ha accolto e ha lasciato che mangiasse.

La donna protagonista del video è stata toccata profondamente da quel dolce cucciolotto. E non lo ha interrotto mentre mangiava tutte quelle buone crocchette in vendita nel suo negozio. Aveva davvero moltissima fame: come toglierli tutte quelle prelibatezze, con che cuore?

Fonte YouTube B Bell

Il video del cane che mangia le crocchette fa il giro del web

Oggi è venuto un altro amico. Sta mangiando e ancora Cambo, non mangia chiunque, mangia Cambo. Hai finito, la tua colazione?

Queste le parole della donna che ha fatto il video e lo ha pubblicato su TikTok.