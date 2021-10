La storia di questo gatto nero è stata diffusa attraverso un video su TikTok e in pochi giorni è stata condivisa da migliaia di persone sui social network. La mamma umana dell’animale, una donna di nome Giovanna, ha raccontato che il suo amico peloso era scomparso dall’abitazione da qualche ora.

Sappiamo benissimo che molti gatti hanno l’abitudine di allontanarsi da casa e poi tornare dai loro umani. Ma in questo caso le cose sono andare in modo decisamente diverso. Mentre si trovava all’interno della sua casa, Giovanna ha iniziato a sentire il miagolio sofferente del suo adorato micio. Dopo aver indagato a fondo, ha scoperto che era rimasto intrappolato dietro il muro del bagno.

Durante un piccolo intervento di ristrutturazione, l’animale era rimasto all’interno di un’intercapedine, chiusa poi con delle piastrelle.

Nel video pubblicato dalla donna, si vede un uomo che interviene per liberare il povero gatto nero. Inizia a rompere le piastrelle, finché il musino peloso non inizia ad intravedersi.

La casa di Giovanna è in ristrutturazione da luglio e vivendo nella confusione, la donna non ha pensato a controllare costantemente la presenza del gatto. Lei stessa ha raccontato:

Da luglio la nostra casa è in ristrutturazione. Non c’era nulla che chiudesse il muro e il mio gatto ha iniziato ad usarlo come nascondiglio. Quando la piastrella è stata fatta ieri, mio ​​padre e io ci siamo dimenticati che la piastrella fosse finita e che il gatto fosse lì dentro.

Il gatto ha impiegato più di un’ora per uscire dal suo “nascondiglio”

Fortunatamente, il povero micio è riuscito a far sentire i suoi sofferenti miagolii e alla fine è stato liberato da quella piccola prigione, non riportando alcuna conseguenza per la sua salute.

Di certo non ha fatto a meno di mostrare il suo disappunto per quello che era accaduto e per la nostra distrazione. Ha impiegato più di un ora per uscire dal suo nascondiglio e permetterci di riparare i danni.

