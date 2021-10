Il rapporto tra animali domestici e proprietari può essere molto profondo. E in particolare quando si parla del legame tra bambini/adolescenti e pelosi ci sono storie che emozionano e fanno venire i brividi. Come nel caso del ragazzo che ha deciso di passare tutta la notte con il suo cane ricoverato in seguito a un intervento. Una foto dolcissima.

Il cane è sicuramente il migliore amico dell’uomo e questa storia ne è l’ennesima dimostrazione. I cani sono fedeli e leali, giocano con noi, ci amano, ci proteggono e farebbero di tutto per noi. E lo stesso faremmo noi per loro, perché li amiamo sopra ogni altra cosa.

Come ci dimostra questo ragazzo, che non ha voluto abbandonare il suo amico peloso in un momento di difficoltà. Il cagnolino doveva passare tutta la notte nella clinica del veterinario e il suo miglior amico umano ha deciso di sedersi su una sedia accanto a lui per non lasciarlo solo.

Tutto ha inizio quando all’improvviso un cucciolo si è ammalato. La famiglia lo ha subito portato dal veterinario e il medico ha deciso che dovevano ricorrere a un intervento chirurgico. Purtroppo il regolamento prevede che i minori non possano accompagnare i pazienti a quattro zampe.

Il fratellino umano del cane, però, non ha voluto sentire ragioni. Sebbene fosse solo per una notte, aveva paura che il cane si sarebbe spaventato a rimanere da solo con degli estranei, lontano dalla sua famiglia. Poteva anche pensare di essere stato abbandonato.

Il ragazzo fa di tutto per rimanere di notte in clinica con il cane ricoverato

Il ragazzo si è rifiutato di tornare a casa e di lasciare il cane lì da solo. E alla fine i medici hanno deciso di assecondare la sua richiesta. Così lui si è messo su una sedia pronto a intervenire se il cane avesse avuto di bisogno.

Lo scatto del giovane seduto addormentato accanto al suo cucciolo ha fatto il giro del mondo.

