Il randagio che ruba la posta della famiglia Il randagio che ruba la posta della famiglia, scoperto grazie ai filmati delle telecamere..

Una famiglia che vive in Texas, diverso tempo fa, si è resa conto che tutta la posta che arrivava con il corriere o con il postino, spariva nel nulla. Hanno guardato le telecamere ed è proprio in quel momento che hanno scoperto cosa faceva il randagio del quartiere.

Il cucciolo non ha mai avuto una casa ed un posto dove poter vivere. Infatti è sempre andato a rifugiarsi nelle verande delle abitazioni, del posto.

Nessuno lo ha mai adottato ed infatti tutte le persone del quartiere, cercano di prendersi cura di lui e di tutti i suoi bisogni, compresa la famiglia che è protagonista di questa vicenda insolita.

La coppia, quando ha notato che nella loro casa non arrivava più nessun pacco e nemmeno i documenti importanti, ha deciso di controllare i filmati delle telecamere.

E’ proprio in quel momento che la famiglia ha scoperto cosa faceva il randagio, appena vedeva il postino andare via. E’ stata una scena esilarante, che ha lasciato tutti a bocca aperta.

“Il cucciolo, quando vede il postino arrivare, si siede sulla veranda ed aspetta. Quando finalmente va via, prende la posta ed i pacchi e scappa via. Porta tutto in un suo nascondiglio, che non è tanto segreto”.

La famiglia, quando ha capito che era tutta opera sua, è riuscita a recuperare tutto ciò che aveva preso. Poi hanno deciso di far conoscere a tutti la loro esperienza, con la speranza che questo dolce cagnolino, trovi presto una famiglia disposta ad adottarlo. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Il randagio è molto dispettoso ed ama far notare a tutti la sua presenza. La coppia spera che arrivi presto qualcuno disposto ad amarlo ed a donargli la casa calda di cui ha bisogno.

Una storia davvero esilarante, che ci ha lasciato a bocca aperta. Fatela conoscere anche ai vostri amici, condividete!

Se vi è piaciuto questo articolo, potete leggere anche: La trasformazione del cagnolino che viveva come randagio