Era un giorno come un altro per un gruppo di volontari, che erano usciti per fare un giro di perlustrazione. Sapevano bene che in giro per il quartiere c’è un cagnolino che viveva da randagio e volevano fare il possibile per trovarlo. Hanno girato a lungo, per diverso tempo, ma di lui non c’erano tracce.

Alla fine, uno di loro decide di prendere la sua auto e di andare in un’altra zona della città ed è proprio in quel momento, che fa una scoperto terribile.

Il cagnolino che stavano cercando era in un altro quartiere, ma le sue condizioni erano davvero drammatiche. Vederlo è stato straziante per tutti.

Era completamente pelle ed ossa. Aveva molta fame ed infatti i ragazzi, per conquistare la sua fiducia, sono stati costretti a dargli molto cibo.

Dopo aver giocato con lui per diversi minuti, sono riusciti a farlo salire nella loro auto ed a portarlo nella clinica veterinaria della città. Il medico, lo ha sottoposto ad una visita medica molto accurata e poi ha avvisato tutti che la sua vita era in grave pericolo…

Il dolce cagnolino, oltre ad essere malnutrito e disidratato, era completamente ricoperto di pulci. In più aveva bisogno di diverse cure mediche, per riuscire a riprendersi del tutto.

Nonostante queste parole, i volontari hanno deciso di non mollare e di fare il possibile per cercare di aiutarlo. Infatti dopo due mesi di duro lavoro, il cucciolo ha avuto una trasformazioni incredibile. La sua pelliccia è ricresciuta, è aumentato di peso ed ha tirato fuori la sua personalità dolce e vivace. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

I ragazzi, hanno pubblicato tutto ciò che ha vissuto sul web e la sua storia è diventata virale. Subito dopo una dolce famiglia del Canada ha deciso di fare richiesta per adottarlo.

Ora, il piccolo vive con i suoi nuovi amici umani. E’ felice e soddisfatto della sua nuova possibilità di vita e tutto questo è stato possibile solo grazie al duro lavoro dei volontari. Grazie ragazzi!

