Rocky Kanaka è un uomo che ha deciso di dedicare la sua vita all’amore degli animali. Cerca di salvarne dalle strade quanti più possibili ed il suo lavoro ha commosso centinaia di persone. Poco tempo fa, ha incontrato un cucciolo cieco, chiamato Kobe ed ha fatto il possibile per cercare di aiutarlo.

Il signore gira tutto il paese per cercare di sensibilizzare le persone nell’adottare cani randagi, per donargli la seconda possibilità di vita che meritano.

Poco tempo fa, ha trovato il piccolo Kobe, che viveva solo e triste nelle strade. Vista la sua condizione non poteva sarebbe sopravvissuto ancora per molto.

Proprio per questo motivo, Rocky ha deciso di prenderlo e provare a trovargli una famiglia. Infatti, per prima cosa lo ha portato in una clinica veterinaria ed il medico dopo un’accurata visita, ha scoperto che grazie ad un intervento, potrà tornare a vedere.

Subito dopo, l’uomo ha deciso di fargli fare un giro in un negozio per animali, così che il piccolo Kobe potesse scegliere tutto ciò che desiderava. Non poteva vedere, ma poteva annusare! Infatti alla fine ha scelto di prendere un bastoncino da rosicchiare!

Rocky ha pubblicato la clip sul web ed è diventata presto virale. Ha ricevuto molti complimenti per il lavoro che ogni giorno svolge con questi cagnolini.

Kobe ancora non riesce a trovare la casa perfetta per lui, ma l’uomo nonostante questo, lo tiene a casa con lui ed ogni giorno fa il possibile per donargli l’amore e le cure di cui ha bisogno e che non ha mai ricevuto. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Tutti noi ci auguriamo che questo piccolo trovi presto degli amici umani, disposti a donargli ciò che non ha mai avuto e soprattutto che riesca a fare quell’operazione agli occhi, per tornare a vedere.

Noi non possiamo fare altro che ringraziare Rocky, per il suo cuore gentile… Grazie..

