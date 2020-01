Il regalo speciale della famiglia per il piccolo Truett Il regalo speciale della famiglia per il piccolo Truett, che ha cambiato per sempre la sua vita..

Truett Palmer è un bambino di soli due anni che vive nel Missouri. Sin da quando è nato soffre di un raro disturbo congenito che ne influenza la crescita. Poco tempo fa subito anche un trapianto a cuore aperto e mentre era ricoverato in ospedale, ha instaurato un legame speciale con un cane.

Vederli insieme era davvero bello per i suoi familiari, che ne erano al settimo cielo. Non voleva mai lasciarlo ed infatti quando ha avuto le dimissioni, non voleva andare a casa, solo per stare vicino al cane.

Vista la situazione, la madre ed il padre hanno deciso di sorprendere il piccolo Truett e di regalargli un cane. Volevano aiutarlo ad avere un amico speciale.

La famiglia si è messa subito alla ricerca del cucciolo perfetto per il loro bambino e dopo pochi giorni, hanno conosciuto un allevatore del posto, chiamato Gena.

L’uomo quando ha conosciuto la storia del piccolo, ha deciso di donargli uno dei cuccioli che la sua cagnolina aveva appena partorito. Voleva fargli un regalo speciale.

I genitori, quando hanno saputo cosa il ragazzo voleva fare per loro, sono rimasti a bocca aperta e non sapevano come ringraziarlo. Infatti quando Truett ha incontrato la sua nuova amica a quattro zampe, per loro è stato un momento indimenticabile.

Il bambino, da quel giorno, ha creato un legame speciale con la cagnolina, che ha deciso di chiamare Zeda Grace. Passano molto tempo insieme e la cucciola fa di tutto per farlo essere felice e per farlo stare bene. Ecco il video della storia di seguito:

Oggi, la cagnolina vive con la famiglia ed ha instaurato un legame speciale con tutti, anche se con il bambino ha un istinto di protezione ed enorme affetto.

Una storia che ci ha commosso. Ciò che un animale riesce a fare per una persone è indescrivibile.

Se vi è piaciuto questo articolo, potete leggere anche: Il regalo dei nonni per il piccolo Jensen