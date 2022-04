Questa è la bellissima storia di una donna che ha deciso di trasformare la sua casa, semplicemente rivoluzionandola per creare un rifugio per cani anziani. Cagnolini che difficilmente trovano una seconda casa, anche se adottare cani anziani potrebbe essere in molti casi un’ottima scelta. Soprattutto per dare a queste creature una seconda opportunità di vita.

Nel 2017 una donna di 44 anni di nome Valerie Reid ha deciso di fondare il Whispering Willows Senior Dog Sanctuary nello stato del Missouri, negli Stati Uniti. Qui avrebbe ospitato animali anziani senza casa per vivere in serenità i loro anni d’oro.

Molti animali domestici quando raggiungono una certa età e si ritrovano senza una casa e senza una famiglia vivono in solitudine, abbandonati, gli ultimi anni che restano loro. Ma questa donna ha deciso di accoglierli nella sua casa e nella sua vita.

Valerie Reid ha dato vita a una fondazione senza scopo di lucro nella sua fattoria, che oggi ospita 80 cani anziani. Tutto è nato quando non è riuscita a trovare una casa per il Doberman di suo padre, che era morto:

Mio marito ed io eravamo al limite degli animali domestici della nostra città e non potevamo portarlo. Abbiamo cercato ovunque un soccorso che potesse aiutarlo e, a causa della sua età, nessuno lo ha accolto.

Il rifugio per cani anziani per ospitare queste creature negli anni d’oro della loro vita

La donna ha così deciso di aprire la sua casa per accogliere i cani che da troppo tempo hanno vissuto in un rifugio o che sono rimasti orfani.

