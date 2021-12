Quello che è successo qualche tempo fa in una remota regione dell’India meridionale, ha scioccato milioni di persona da ogni parte del mondo. Una cagnolina di razza doberman ha adottato dei gattini appena nati come se fossero figli suoi. Questo miracolo è avvenuto dopo che due tragedie si sono consumate contemporaneamente. Per scoprire quello che è successo leggete la storia qui di seguito.

L’episodio è capitato nel Tamil Nadu, una remota regione dell’India del Sud.

Tutti si chiedono se gli animali abbiano un’anima e dei sentimenti. Beh, dopo aver saputo quello che è successo in questo caso, direi che la risposta sia abbastanza chiara.

Cosa pensereste se vi dicessimo che una cagnolina è diventata mamma di cuccioli che non sono cani? Sembrerebbe assurdo e in effetti è così, ma è vero.

Subramani, un agricoltore del posto, ha una fattoria in cui da anni vivono tanti animali. Qualche tempo fa, la cagnolina e una delle gattine che vivono con lui sono rimaste in dolce attesa nello stesso momento. Una situazione vissuta con estrema gioia da tutta la famiglia.

Purtroppo, quando è arrivato il momento del parto, qualcosa è andato storto per entrambi gli animali. La doberman ha avuto un aborto ed ha perso tutti i suoi cuccioli. Mentre la gattina non è sopravvissuta al parto ed è morta. In quest’ultimo caso, i cuccioli felini sono riusciti a sopravvivere.

La magia tra la doberman e i gattini appena nati

Tutta quella gioia che aveva contagiato tutti all’interno della fattoria, era completamente svanita nel giro di poche ore. Tutti si aspettavano di festeggiare due parti felici e sereni e invece ora ci si ritrovava a dover gestire una situazione per niente facile.

La cucciola aveva subito il trauma di aver perso i suoi bambini. Mentre i gattini, appena nati, dovevano imparare a vivere senza la guida della loro mamma naturale.

Nella disperazione più totale, però, è avvenuta una vera magia. La doberman ha conosciuto quei gattini così piccoli e ha istintivamente capito che avevano bisogno di qualcuno che si occupasse di loro.

In un solo istante, il fatto che quelle fossero due specie di animali diverse ha perso ogni significato. La cagnetta ha adottato quelle povere creature così piccole e indifese ed ha iniziato a trattarle come se fossero la sua prole.

Uno spettacolo della natura che ha commosso migliaia di persona da ogni parte del mondo. Una storia che merita di essere conosciuta e raccontata il più possibile.