Il ritrovamento del piccolo Max Il ritrovamento del piccolo Max, il cane scomparso

La famiglia Olejarcyzk del Michigan, una mattina è andata in chiesa come faceva tutte le settimane, ma quando sono tornati a casa, hanno scoperto che il loro cagnolino Max, non c’era più. Hanno girato per diverse ore, ma di lui nessuno aveva notizia.

La sua amica umana, Trinity, lo aveva adottato nel rifugio della città, quando era incinta e sin da subito tra loro è stato amore a prima vista. Hanno instaurato un rapporto davvero speciale.

Per questo motivo, quando è sparito nel nulla, lei non aveva intenzione di mollare. Voleva ritrovarlo a tutti i costi. Infatti, hanno fatto diversi appelli sui social ed è andata in giro ovunque.

Del piccolo Max però, nessuno aveva notizie. Era come se fosse sparito nel nulla e la sua famiglia, era disperata. Avrebbero fatto qualsiasi cosa per ritrovarlo.

Una sera, però, è accaduto l’impensabile Jeff Wever, insieme al suo gruppo di marinai, una volta tornati a terra, sul lago Muskegon, hanno notato un cagnolino, solo infreddolito ed impaurito, su una lastra di ghiaccio. Era Max.

I ragazzi sapevano che la sua situazione non era affatto semplice e per questo, hanno cercato di fare il possibile per riuscire a salvarlo. Il cucciolo è caduto perfino nell’acqua, ma i marinai non volevano mollare.

Dopo trenta minuti, sono riusciti a prenderlo e lo hanno portato subito dal veterinario della loro città. Il medico, dopo una visita, ha scoperto che aveva una leggera polmonite, ma che si sarebbe ripreso in fretta.

La famiglia Olejarcyzk, quando ha saputo che era vivo e che era nella clinica, si è subito recata lì. Volevano riabbracciare Max il prima possibile e per loro sapere che stava bene, è stato bellissimo.

Per fortuna questa vicenda si è conclusa nel migliore dei modi. Noi non possiamo fare altro che ringraziare quei ragazzi, che hanno fatto il possibile per salvarle il cucciolo.

Se vi è piaciuto questo articolo, potete leggere anche: Red il cane scomparso dopo il grave incidente con la famiglia