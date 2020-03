Il salvataggio dei cuccioli caduti nei tubi dello scarico Il salvataggio dei cuccioli caduti nei tubi dello scarico, tempestivo l'intervento dell'idraulico

Circa una settimana fa, una dolce cagnolina ha dato alla luce i suoi cuccioli. Vivono a casa con i loro amici umani, che hanno fatto il possibile per farla stare al sicuro ed al caldo con i suoi piccoli. Durante quei primi giorni, però, è accaduto un incidente terribile, che ha sconvolto l’intera famiglia.

Era un giorno come gli altri per quelle persone, che erano in casa a fare le loro faccende domestiche. Subito dopo il parto, hanno preferito sistemare il cane nel bagno.

Le hanno messo una cuccia, con un tappetino, il cibo e l’acqua di cui aveva bisogno. In più, andavano a controllarla molto spesso, per vedere le sue condizioni.

Ad un certo punto, però, è accaduto qualcosa di molto drammatico. La copertura dello scarico del pavimento, non si sa per quale motivo, si è staccata.

Due dei cuccioli, sono finiti li dentro ed i loro amici umani, quando si sono resi conto dell’accaduto, si sono subito allarmati. Non sapevano come fare.

Uno dei piccoli, sono riusciti a tirarlo fuori poiché era molto vicino all’esterno, ma l’altro, era andato a finire troppo in basso e non riuscivano proprio a prenderlo. Sono stati minuti terribili per la famiglia e per la loro mamma.

Alla fine, la coppia ha deciso di chiamare il loro idraulico di fiducia, Joseph Egan, che quando ha sentito quelle parole, credeva che fosse uno scherzo, ma quando è arrivato nell’abitazione si è reso conto che era tutto vero.

L’uomo grazie ad una telecamera, è riuscito a trovare il cucciolo ed ha tagliato il tubo, proprio vicino a lui. E’ riuscito a salvargli la vita e tutti ne sono rimasti davvero sorpresi. I loro amici umani, infatti hanno deciso di pubblicare la loro esperienza sul web ed è diventata presto virale.

Tutti sono rimasti a bocca aperta da questo salvataggio e da come ha agito l’idraulico, per salvare il cucciolo. Fate conoscere questa storia anche ai vostri amici, condividete!

