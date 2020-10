I volontari delle associazioni animaliste, nonostante ne abbiano viste di tuti i colori, a volte si trovano di fronte a situazioni che lasciano anche loro senza parole. Come nel caso del salvataggio del cane terrorizzato che non riusciva a non scappare di fronte a un qualsiasi contatto umano.

Lilac è un povero cane randagio che aveva così paura degli esseri umani da nascondersi. La disabilità emotiva purtroppo è comune nei cani randagi.

Lilac voleva letteralmente nascondersi dalla vista delle persone. Chissà per quanto tempo aveva vissuto da sola o maltrattata da quegli esseri umani che adesso cercava in tutti i modi di evitare.

Quando i volontari sono intervenuti per salvarla si trovava sola fuori da una scuola elementare. Quando queste persone di buon cuore si sono avvicinate era nervosa, tremava, aveva il terrore negli occhi.

Si vedeva che aveva paura anche solo di essere toccata. Per fortuna i volontari sono riusciti nel loro intento e l’hanno portata via dalla strada. Lei non lo sapeva, ma da quel giorno sarebbe iniziata la sua nuova vita. E il suo destino sarebbe cambiato per sempre in meglio. Dopo tanta sofferenza lo meritava.

La lunga strada della riabilitazione del cane terrorizzato dal contatto umano

Lilac ha subito ricevuto le prime cure e un bel bagno, ma anche tante coccole per cercare di avere la sua fiducia. All’inizio stava continuamente in un angolo per essere invisibile a tutti, ha raccontato Farren Mahone, che si è preso cura del cane che non sapeva che le persone potessero anche essere buone e gentili.

Non è stato di certo facile convincere il cucciolo, ma alla fine con tanta dedizione, pazienza e amore i volontari ce l’hanno fatta. Anche se ci sono voluti mesi e mesi di lavoro. Ora Lilac ha una nuova casa, gioca cn gli altri cani e adora passeggiare con Tanja, la sua mamma umana.