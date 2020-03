Il salvataggio del cucciolo trovato solo e ferito Il salvataggio del cucciolo solo e ferito e che aveva anche dei fratellini a quattro zampe..

Era un giorno come un altro per un volontario di Animal STEP, un’associazione che aiuta animali in difficoltà. Era uscito per fare una passeggiata insieme ad una sua amica, quando all’improvviso, ha sentito uno strano pianto. Ha iniziato a cercare in giro ed alla fine, ha trovato un cucciolo, che gli stava chiedendo aiuto.

Il piccolo, quando ha sentito quelle voci, non è più riuscito a stare fermo. Stava praticamente morendo di fame ed il dolore che era costretto a sopportare era terribile.

Per questo motivo, il ragazzo sapeva molto bene che non poteva lasciarlo. Infatti, senza rifletterci, lo ha preso in braccio, lo ha messo nella sua auto e lo ha portato immediatamente nel rifugio.

Il medico del posto, lo ha sottoposto ad un’accurata visita. Ha scoperto che era malnutrito e disidratato. In più aveva i vermi e molte pulci. Doveva fare diverse cure mediche.

Il volontario voleva capire di più su questa vicenda e per questo, è tornato sul posto dove lo ha trovato. Ha girato a lungo ed alla fine, ha trovato anche i suoi fratellini a quattro zampe.

Della loro mamma, nessuno aveva notizie, ma è probabile anche che siano stati abbandonati senza di lei. Il cucciolo ora si sta riprendendo.

E’ davvero incredibile cosa riescono a fare l’amore e le giuste cure mediche. Sta aumentando di peso, la sua ferita è guarita quasi del tutto e sta iniziando a tirare fuori la sua personalità vivace e solare. Ecco il video del suo salvataggio di seguito:

I suoi fratellini a quattro zampe invece, non erano nelle sue stesse gravi condizioni, infatti non hanno avuto molte difficoltà a trovare delle famiglie disposte ad adottarli. L’unico che è in attesa di una casa per sempre è questo piccolo, ma siamo certi che arriverà un lieto fine anche per lui.

