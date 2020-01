Il salvataggio del dolce cucciolo Il salvataggio del dolce cucciolo, lasciato solo alla riva del fiume

L’abbandono degli animali è sicuramente una delle piaghe più diffuse degli ultimi tempi e molto difficile da combattere. Proprio per questo, oggi abbiamo deciso di parlarvi del salvataggio di un cucciolo, che ha sciolto i cuori di migliaia di utenti del mondo del web.

Era un giorno come gli altri per due giovani pescatori, che erano usciti con la loro barca, per fare un giro del fiume. La loro intenzione era quella di rilassarsi un po’.

Mentre erano in acqua, però, hanno notato che alla in un angolo stretto c’era qualcosa che si muoveva. Entrambi volevano capire di cosa si trattasse e per questo, si sono avvicinati.

Quando la loro barca era abbastanza vicina, hanno scoperto che in realtà era un dolce cucciolo, che sicuramente aveva poche settimane di vita. Era stato abbandonato ed in quel luogo non avrebbe avuto modo di sopravvivere.

I due pescatori, si sono avvicinati ed il piccolo quando li ha visto ha iniziato a scodinzolare, forse aveva capito che quelle persone non volevano fargli del male, ma volevano solo aiutarlo.

Vicino alla riva c’era un ramo e per questo gli uomini hanno subito incoraggiato il cucciolo a salire su quel pezzo di legno, in modo che potesse raggiungerli in fretta.

Il dolce cagnolino ha fatto tutto ciò che gli era stato detto di fare ed alla fine, è riuscito a essere salvato. La clip è stata pubblicata sul web ed è diventata virale in poche ore. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Poco dopo, uno dei due pescatori ha aggiornato il post, scrivendo: “Il cane ha trovato una buona casa. Ho deciso di adottarlo e da quel giorno vive con me e la mia famiglia.”

Una storia incredibile, che ci ha colpito. Per fortuna nel mondo non esiste solo la crudeltà, ma ci sono persone con un cuore enorme, proprio come questi due pescatori. Grazie ragazzi per ciò che avete fatto.

Se vi è piaciuto questo articolo, potete leggere anche: Il salvataggio di un cucciolo che era caduto in un pozzo