La nuova vita della cagnolina Freya, adottata dopo tre anni di sofferenza in una stazione di servizio: nessuno si è mai preoccupato di lei

Freya era una cagnolina randagia che per tre lunghi anni ha vissuto nei pressi di una stazione di servizio. È rimasta più volte incinta ed ha partorito diverse cucciolate.

Purtroppo alcuni dei suoi cagnolini sono morti investiti dalle auto che viaggiavano ad alta velocità nei pressi della stazione di servizio. I restanti, per fortuna, sono stati salvati dai passanti e adottati. Ma nessuno si è mai preoccupato della povera Freya.

La sua unica amica era una ragazza che l’aveva presa a cuore e che ogni tanto passava a trovarla e le lasciava un po’ di cibo. Alla fine, non potendola portare a casa e straziata dal vederla sempre sola e triste, ha deciso di provare a segnalare la sua situazione ai soccorritori locali.

Grazie alla sua chiamata, la fondatrice dell’associazione Love Furry Friends, Olena Pyanov si è recata sul posto in breve tempo, alla ricerca della cagnolina randagia.

Non era facile per la volontaria attirare l’attenzione di Freya, non si fidava affatto degli esseri umani. Alla fine, dopo tanta pazienza e ripetuti tentativi, la cucciola si è arresa a quella insistente soccorritrice.

Con l’aiuto di un’impiegata della stazione di servizio, Olena è riuscita a portare Freya nella sua macchina e in seguito dal veterinario. Durante il viaggio la randagia si è mostrata ancora un po’ nervosa, ma allo stesso tempo i suoi occhi brillavano, perché avevano la speranza di trovare l’amore dopo tanti anni.

Dopo aver sterilizzato, vaccinato e curato Freya, la volontaria l’ha portata a casa con se. Basta guardare il suo sorriso nelle foto, per capire quanto si sentisse protetta e amata nelle mani di Olena!

La storia di Freya ha toccato il cuore di molti e alla fine una famiglia meravigliosa l’ha adottata. Oggi è felice come non lo è mai stata in tutta la sua vita!