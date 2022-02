La storia che abbiamo deciso di raccontarvi oggi è davvero bellissima. La protagonista è una femmina di pit bull, chiamata Betsy, che era in condizioni molto gravi. È stata proprio lei ad andare sulla veranda di una famiglia, con la speranza che potessero fare qualcosa per aiutarla.

CREDIT: YOUTUBE

Joe ed April Sullivan erano nell’abitazione e con loro c’era anche la nipotina. Era una giornata come le altre e fino a quel momento non era accaduto nulla di insolito.

Tuttavia, quando l’uomo è uscito con la bimba per prendere una cosa nel giardino, ha fatto l’incredibile scoperta. La randagia ferita era andata a sdraiarsi nella loro veranda, per riposarsi e per trovare un rifugio.

La coppia non sapeva come fosse riuscita ad arrivare fino a lì, anche perché la loro casa era molto fuori la città. In più si vedeva che non aveva tante forze a disposizione. Vederla li ha sorpresi.

CREDIT: YOUTUBE

April inizialmente aveva paura. Infatti ha vietato alla bimba di avvicinarsi alla cagnolina. Però il marito si è presto reso conto che in realtà era dolcissima. Desiderava solo ricevere affetto e coccole.

Betsy stava soffrendo, per Joe era stata investita, poiché si vedeva che le faceva male una zampa. Per questo dopo averla presa tra le sue braccia, l’ha portata dal veterinario.

La bellissima adozione della piccola Betsy

CREDIT: YOUTUBE

Il medico l’ha sottoposta a tutti gli esami del caso. Alla fine ha scoperto che doveva subire un intervento all’anca e che aveva anche un’infezione alla pelle. Però sarebbe guarita in breve tempo.

Joe ha visto in Betsy qualcosa di speciale sin da subito. Infatti quando era arrivato il momento di trovarle una casa, ha deciso di adottarla per sempre. Tutta la famiglia ora ha instaurato un bellissimo legame con la cagnolina.

Per April averla conosciuta è stato speciale. La cucciola le ha dimostrato che l’amore può fare dei miracoli e che le coincidenze, possono cambiarti la vita. Buona fortuna piccola Betsy!