Diverse settimane fa, i volontari di DAR Animal Rescue, hanno ricevuto una segnalazione su una cagnolina abbandonata e legata ad un albero. Non potevano far finta di nulla e per questo, vista la gravità della situazione, sono andati subito sul posto per salvarla.

Era sola, triste e spaventata. Aveva bisogno di aiuto, di cure e di amore. Ogni volta che i ragazzi provavano ad avvicinarsi a lei, notavano che aveva uno strano atteggiamento.

Era impaurita ed infatti, sin da subito hanno pensato che in passato avesse subito molte crudeltà e cattiverie. Infatti per conquistare la sua fiducia, ci hanno impiegato moltissimo tempo.

Alla fine, una delle ragazze è riuscita a prenderla in braccio e a portarla nella sua auto. Subito dopo sono andati nella clinica veterinaria della città, dove il medico ha scoperto che era malnutrita e disidratata.

La dolce cagnolina è stata sottoposta a diverse cure e quando è stata portata nel rifugio, era ancora molto spaventata. Non sapeva cosa fare, nemmeno quando i volontari le hanno messo davanti una ciotola con del cibo e dell’acqua. Non sapeva se potesse mangiare o no…

La cucciola, quando ha visto dei fratellini a quattro zampe correre e giocare nel cortile, non è riuscita a trattenere l'eccitazione ed infatti, i volontari erano al settimo cielo. Ha iniziato ad agitare la sua coda e non riusciva più a stare ferma.

Avevano capito che il suo unico desiderio era solamente quello di poter tornare ad essere un cane felice e spensierato. Cosa che purtroppo nel suo passato sconosciuto, non lo era mai stata. Ecco il video del suo salvataggio di seguito:

I volontari sono consapevoli che con questi cuccioli, bisogna avere molta pazienza, poiché ciò che hanno subito non è semplice da superare e soprattutto da dimenticare.

Vedere queste immagini è davvero incredibile ed è bello, poiché ci dimostrano che l’amore e l’amicizia, in alcuni casi, possono fare dei miracoli. Fate conoscere il nostro messaggio anche ai vostri amici, condividete!

