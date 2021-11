La storia che vi raccontiamo oggi mostra come l’amore possa avere un impatto così significativo su un cane bisognoso. La protagonista è una dolcissima cagnolina bianca di nome Delilah, che è stata salvata poco prima di morire. Le sue condizioni erano tragiche, ma grazie alle cure e all’amore di un’amorevole coppia di volontari, ora sta bene ed è finalmente felice.

Tutto ha avuto inizio diversi anni fa, quando Mariesa e Chris Hughes hanno ricevuto una chiamata che li avvertiva di una cucciola ferita e maltrattata che stava per morire.

La loro associazione, il Progetto Mr. Mo, si occupa di salvare i cagnolini quando i loro proprietari anziani muoiono. Tuttavia, non potevano tirarsi indietro davanti a quella situazione.

Quando è arrivata nel rifugio, Delilah aveva una zampa ferita e infetta, oltre alla mascella storta. Aveva subito dei maltrattamenti che potevano costarle la vita.

La sua zampa era cosi compromessa che non poteva camminare. L’abbiamo portata dal veterinario e lui ci ha detto che l’unica soluzione era quella di amputarla.

L’operazione non ha comportato grandi cambiamenti nella vita della cucciola. Era già così abituata a camminare su sole tre zampe, che ci ha messo pochissimo a stare bene. In più, si era liberata dal dolore. Quindi tutto di guadagnato per lei.

Delilah e la sua nuova casa per sempre

Mariesa e Chris, di solito, offrono la loro casa per un periodo temporaneo. Curano i cuccioli e poi li aiutano a trovare delle case per sempre.

Questa volta, però, qualcosa è andato diversamente. Vedere rinascere quella cucciola, vederla sbocciare di nuovo come un fiorellino in primavera, li ha convinti a fare un passo che raramente avevano fatto prima.

Delilah ha stretto velocemente un forte legame anche con gli altri cani di Mariesa e Chris. Tutto li ha portati verso la decisione di adottarla per sempre.

Oggi la cagnolina è completamente trasformata. Da cucciola ferita, insicura e diffidente verso le persone, è diventata una spettacolare cucciola da compagnia. Corre e gioca tutto il giorno. Non smette mai di baciare i suoi nuovi genitori e ama alla follia i suoi nuovi fratelli pelosi. Se vi è piaciuta la sua storia, condividetela con i vostri amici.