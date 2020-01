Il salvataggio della mamma e dei suoi tre cuccioli Questa storia ha commosso l'intero mondo del web..

Per i volontari molto spesso non è facile riuscire a salvare degli animali che ne hanno bisogno. Questo perché i cuccioli hanno paura e non riescono a fidarsi. Oggi, proprio per questo, abbiamo deciso di parlarvi del salvataggio di una dolce mamma e dei suoi tre piccoli.

I cuccioli erano nati da poche settimane e la cagnolina, non voleva farli toccare a nessuno, poiché aveva paura che potessero fargli del male.

La mamma aveva deciso di nascondersi in un cantiere navale, a trovarla è stato proprio uno dei dipendenti del posto, che quando ha capito la situazione, ha allertato subito un gruppo di soccorso.

I volontari sono arrivati sul posto immediatamente. Il loro unico desiderio era quello di poter aiutare la giovane famiglia e riuscire a trovare delle persone disposte ad adottarli.

I ragazzi hanno lavorato per molto tempo, la mamma non voleva saperne di fidarsi di loro. In più, non permetteva a nessuno di poter toccare i suoi bambini.

Alla fine, tutti insieme sono riusciti nel loro obiettivo ed hanno fatto salire tutta la famiglia nella loro auto. Li hanno portati nel loro rifugio e li hanno fatti visitare dal loro veterinario. Hanno scoperto che nonostante tutto, erano in ottima salute.

I volontari, poco dopo averli portati in quel posto, sono riusciti anche a trovare una casa affidataria, in cui farli vivere. Una dolce coppia si è subito fatta avanti per aiutarli. Ecco il video del salvataggio di seguito:

Oggi, la mamma vive ancora con i suoi cuccioli, poiché i volontari sono riusciti a trovare una famiglia disposta ad adottarli tutti insieme ed a donargli la seconda possibilità di vita che meritano. I piccoli li hanno chiamati Odis, Marge e Forest.

Una storia che ci ha commosso e che ci ha fatto capire l’importanza i queste associazioni che sono nate negli ultimi periodi. Grazie ragazzi…

