Il salvataggio della piccola Luna Il salvataggio della piccola Luna e la sua nuova possibilità di vita

Luna è una dolce cagnolina, che per sette lunghi anni, ha vissuto in un inferno. Era chiusa in un recinto, con una corta catena intorno al collo. Non ha mai conosciuto l’affetto, l’amore o un divano caldo in cui poter dormire. Quello che doveva essere il suo amico umano, non la guardava nemmeno.

Quell’uomo non si è mai interessato a lei, la lasciava senza mangiare per giorni interi e la piccola, era costretta a dover ingoiare la terra.

La sua vita era un vero e proprio inferno, ma quando un signore che si era appena trasferito l’ha notata, ha deciso di intervenire. Non poteva vederla il quelle condizioni.

L’uomo ha chiamato i volontari di Dar Animal Rescue, che appena hanno capito che la situazione era più tragica del previsto, sono andati di corsa a conoscere Luna. La cucciola, quando li ha visto non riusciva proprio a capire, era terrorizzata, credeva che volessero farle del male.

La dolce cagnolina non ha mai avuto la possibilità di poter correre e giocare ed infatti, quando i ragazzi le hanno aperto il recinto, lei non aveva il coraggio di muoversi. Uno di loro, vista la situazione, ha deciso di avvolgerla in una coperta e di prenderla in braccio.

Luna, in quel momento, si è sentita subito al sicuro. Forse aveva capito che nessuno di loro le avrebbe mai fatto del male. E’ stata portata subito nella clinica veterinaria della città e poco dopo nel rifugio.

I ragazzi hanno pubblicato la sua storia sul web e pochi giorni dopo, una dolce famiglia si è subito fatta avanti per adottarla. Desideravano solo farle dimenticare il suo triste passato. Ecco il video del suo salvataggio di seguito:

Oggi Luna vive con i suoi nuovi amici umani, che fanno di tutto per renderla felice. Ha anche un fratellino a quattro zampe con cui poter giocare e vederla è davvero meraviglioso. I traumi sono diventati dei vecchi ricordi, ma ora ha davanti a sé solo un bellissimo futuro.

Una storia che ci è entrata nel cuore, buona vita piccola Luna…

