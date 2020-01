Il salvataggio della piccola Maggie Il salvataggio della piccola Maggie e la sua nuova possibilità di vita..

Maggie è una dolce cagnolina, che è stata trovata in Libano, da alcuni volontari del posto. La sua storia ha fatto il giro del web, per la sua forza e la sua tenacia. Era incinta e non aveva intenzione di mollare. Il suo desiderio era solo quello di poter trovare una famiglia amorevole.

L’abbandono degli animali è una piaga sempre più diffusa e nonostante il lavoro di molte associazioni, è quasi impossibile combatterla.

Maggie è stata trovata legata con una catena intorno al collo. Era cieca, magra ed incinta. Per questo aveva bisogno di cure urgentemente. I ragazzi volevano fare l’impossibile per salvarle la vita.

Infatti, una volta portata via dal luogo dove è stata trovata, hanno contattato i volontari di Wild At Heart Foundation ed hanno organizzato il suo trasferimento nel Regno Unito.

In questo rifugio, la dolce cagnolina, insieme ai suoi cuccioli, poteva avere tutte le cure mediche di cui aveva bisogno per sopravvivere. I ragazzi hanno anche organizzato una raccolta fondi per raccogliere tutto il denaro per le cure.

La storia di Maggie ha fatto il giro del mondo, tutti sono rimasti a bocca aperta da questo salvataggio speciale ed infatti, in molti hanno deciso di fare la loro parte per aiutarla. Una volta tornata ad essere in salute, i ragazzi si sono messi a lavoro per trovarle una casa per sempre.

I suoi cuccioli hanno trovato delle famiglie in fretta, però il lieto fine è arrivato anche per questa dolce cagnolina, che desiderava solamente essere amata e desiderata. Ecco il video della sua storia di seguito:

Oggi Maggie vive con i suoi nuovi amici umani, che fanno di tutto per renderla felice e per non farla sentire diversa dagli altri cani, nonostante sia cieca. L’aiutano in tutte le attività e non la lasciano mai sola.

Una storia che ci ha colpito…

