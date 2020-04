Il salvataggio della piccola Rosie Il salvataggio della piccola Rosie, la cucciola che ha vissuto da randagia per molto tempo..

I volontari di Hope For Paws, poche settimane fa, hanno ricevuto una segnalazione su una cagnolina, chiamata Rosie, che viveva come randagia. Era magra e disidratata, per questo aveva bisogno di cure molto urgenti. Infatti, sono andati subito sul posto, per cercare di aiutarla.

La cucciola, appena ha visto quei ragazzi, non aveva la minima intenzione di farsi toccare, poiché era molto impaurita. Questo perché in passato gli esseri umani, non erano stati affatto gentili con lei.

Eldad, il presidente dell’associazione, sa molto bene come comportarsi in queste situazioni. Infatti ha cercato di conquistare la fiducia della piccola poco alla volta.

Rosie, ha iniziato anche a ringhiargli contro, ma il volontario sapeva che era aggressiva poiché era spaventata. Per questo, per riuscire ad accarezzarla, ha usato un guanto protettivo.

Quando è riuscito ad avvicinarsi finalmente a lei, le ha messo il collare ed il guinzaglio e l’ha portata via. Per prima cosa sono andati nella clinica veterinaria della città, per un controllo.

Il medico, dopo un’accurata visita, ha scoperto che oltre ad essere malnutrita, stava bene. Per questo, con l’amore e le medicine giuste, si sarebbe ripresa nel giro di pochi giorni. I ragazzi non volevamo portarla nel rifugio, perché si sarebbe spaventata.

Infatti sono riusciti a trovare una famiglia affidataria disposta a prendersi cura di lei momentaneamente. Rosie, quando è arrivata nella sua nuova casa, si è aperta in fretta, forse perché sapeva che loro volevano solamente aiutarla a stare meglio. Ecco il video del suo salvataggio di seguito:

La cucciola, oggi, vive ancora con quelle persone ed i ragazzi stanno facendo diversi annunci per riuscire a trovare dei nuovi amici umani disposti a donarle l’amore e le cure che merita ogni cane.

Tutti noi ci auguriamo che tutti i randagi trovino presto delle famiglie, che gli donino l’amore e le cure che non hanno mai avuto nella loro vita. Condividete questa storia meravigliosa con i vostri amici.

