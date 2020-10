Il commovente salvataggio di una cagnolina, chiamata Anne ha commosso i volontari ed anche tutte le persone che ne sono venute a conoscenza. Quando l’hanno trovata stava molto male, ma grazie all’aiuto dei medici e di molte persone, ora è riuscita a guarire. Dopo tanto è tornata a stare bene.

CREDIT: EASEL ANIMAL RESCUE LEAGUE

Tutto è iniziato quando uno dei ragazzi del rifugio EASEL Animal Rescue League, l’ha trovata sola ed abbandonata sul ciglio di una strada.

Si è subito avvicinato a lei, per capire meglio la sua situazione ed è proprio a quel punto che ha scoperto che non riusciva a camminare bene. Una delle sue zampe posteriori era ferita e sicuramente stava soffrendo.

Non voleva vederla in quelle condizioni. Per questo dopo aver conquistato la sua fiducia ha deciso di portarla subito nel rifugio. Tutti i suoi colleghi, quando hanno visto lo sguardo dolce e triste di Anne, se ne sono innamorati.

CREDIT: EASEL ANIMAL RESCUE LEAGUE

L’hanno fatta visitare dal veterinario e quest’ultimo ha scoperto che era stata investita pochi giorni prima e che la sua zampa era rotta. Per riuscire a guarire aveva bisogno di un delicato intervento.

Purtroppo quell’operazione aveva un costo molto elevato. Per questo i ragazzi hanno deciso di fare una raccolta fondi sul web, con la speranza di riuscire a trovare il denaro necessario per far guarire la cucciola a quattro zampe.

La guarigione di Anne

CREDIT: CBS NEWS

Il mondo del web è rimasto talmente stupito dalla vicenda di questa cagnolina, che molte persone hanno deciso di fare la loro parte. Infatti nel giro di poche settimane, i volontari sono riusciti a raccogliere la giusta somma di denaro.

Anne è stata operata ed una famiglia del posto, quando è venuta a conoscenza della sua storia ha voluto donarle la seconda possibilità di vita che merita ogni cane.

CREDIT: EASEL ANIMAL RESCUE LEAGUE

Quelle persone l’hanno adottata durante il periodo di convalescenza e le sono rimasti sempre vicino. Non l’hanno mai lasciata sola ed ora grazie all’amore ed alle cure giuste, è tornata a stare bene. Adesso mostra a tutti la sua personalità dolce e vivace.